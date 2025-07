Depois de treino na manhã do último domingo (6), o Vitória fecha, nesta segunda-feira, a preparação para enfrentar o Confiança pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A bola rola a partir das 21h30 desta terça (horário de Brasília), no Barradão.

Agenda do Vitória

O elenco se apresenta a partir das 16h desta segunda e já se concentra na Chácara Vidigal Guimarães após o treino.

Ingressos Vitória x Confiança

A partir desta segunda-feira, começam as vendas em pontos físicos na capital baiana. Confira abaixo o itinerário e veja aqui mais informações sobre os ingressos.

Shoppings: apenas na segunda, das 10h às 21h;

apenas na segunda, das 10h às 21h; Capemi: apenas na segunda, das 9h às 19h;

apenas na segunda, das 9h às 19h; Loja do Barradão: apenas na segunda, das 9h às 17h;

apenas na segunda, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, a partir das 14h.

Atualizações do departamento médico

Neris em treino do Vitória no Uruguai (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Além de Jamerson e Kauan, que se recuperam de cirurgia após fraturas no tornozelo, o zagueiro Neris também segue em transição depois de sofrer uma lesão muscular antes da parada para o Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, o Núcleo de Saúde e Performance vai definir as novas etapas da recuperação.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste; Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

(21h30 do dia 16/07) - 14ª rodada do Brasileirão; Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

