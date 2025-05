Depois de uma longa recuperação de lesão, Renato Kayzer estreou como o principal nome do Vitória na noite deste sábado (10), no triunfo por 2 a 1 contra o Vasco, de virada, no Barradão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A espera do torcedor por mais de um mês entre o anúncio oficial e a estreia do camisa 79 se justificou com os dois gols marcados diante do Cruz-Maltino, que deram a vitória heroica para o time baiano.

Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Vasco (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

O resultado acabou com o jejum de cinco jogos do Leão e, de quebra, tirou a equipe da zona de rebaixamento. Esses já seriam motivos de sobra para Kayzer comemorar, mas toda sua superação após uma lesão na coxa, sofrida ainda no Fortaleza, criou uma verdadeira jornada do herói, que acabou em final feliz para o jogador em seu retorno aos gramados.

- A torcida foi fundamental, nos apoiou o jogo inteiro. Agradecer aos funcionários, que me receberam muito bem. Conversavam bastante comigo, me apoiando, levando almoço, janta... Eu tentei voltar um pouco antes, mas ainda sentia dores. O pessoal fez um grande trabalho. Quando a gente está 100% é melhor para a gente dar o máximo dentro de campo. Eu sofri bastante esse tempos atrás, quase quebrei a perna em um treino, fiquei até na dúvida se jogaria hoje - contou o atacante em entrevista ao canal Premiere após o jogo.

Nem o próprio Kayzer imaginava que o roteiro seria tão especial quanto foi na noite deste sábado. Vale lembrar que o Vitória saiu atrás do placar após gol de Vegetti, viu Matheuzinho ser expulso ainda no primeiro tempo, mas conseguiu virar na etapa final com dois gols do atacante.

A gente acreditava, em uma infelicidade perdemos um jogador. Mas valeu o empenho de todos e graças a Deus deu certo. Não imaginava que fosse desse jeito. Pelo meu empenho e trabalho, eu esperava uma coisa boa, mas não tão boa". Renato Kayzer

Esperança para o ataque do Vitória

Renato Kayzer comemora gol pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A torcida do Vitória esperava tanto por essa estreia quanto o próprio Kayzer. Diante do momento ruim vivido por Janderson e Carlinhos, comprovado na última terça-feira com uma série de gols perdidos contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana, os rubro-negros depositaram todas as suas fichas em Renato Kayzer, que logo correspondeu e chega como favorito para assumir a titularidade na posição, que atualmente pertence a Janderson, artilheiro do time em 2025 com oito gols.

A próxima oportunidade de Kayzer deve ser nesta quarta-feira, quando o Vitória tem compromisso importante contra o Cerro Largo (URU), no Centenário, em Montevidéu, pela 5ª rodada da Sul-Americana.