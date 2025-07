Vitória comunica saída do atacante Gustavo Mosquito

O Vitória oficializou neste sábado a saída do atacante Gustavo Silva, mais conhecido como Mosquito. O jogador recebeu uma proposta do Jubilo Iwata, da segunda divisão japonesa, e deve desembarcar na Ásia nos próximos dias.

A notícia foi inicialmente divulgada pelo site UOL. Vale destacar que Gustavo Mosquito tinha contrato com o Vitória até dezembro de 2026, mas negociou com a diretoria para que eventuais propostas do exterior fossem aceitas.

Mosquito, inclusive, já viajou e fez uma postagem de despedida em uma das suas redes sociais.

— Muito grato e feliz pela oportunidade de ter defendido esse gigante do nordeste

Funcionários, atletas, comissão técnica, diretoria e torcedores meu muito obrigado. Deus abençoe a todos 🙌🏽 — agradeceu.

Gustavo Mosquito em ação contra o Cerro Largo, pela Sul-Americana (Foto: Jhony Pinho / AGIF)

Mosquito chegou ao Vitória em setembro de 2024 e ajudou o time na campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, que rendeu a classificação para a Sul-Americana. Ele nunca foi titular absoluto da equipe, mas, ainda assim, disputou 48 jogos com a camisa vermelha e preta e sai como o atleta com mais jogos no elenco em 2025, com 35 ao todo. O atacante marcou cinco gols e deu sete assistências em sua passagem pelo Leão.

O Jubilo Iwata, nova casa de Gustavo Mosquito, é o oitavo colocado da segunda divisão japonesa e tem dois brasileiros no elenco: o zagueiro Ricardo Graça e o atacante Matheus Peixoto. O volante Léo Gomes, ex-Vitória, também teve passagem recente por lá.

Veja o comunicado oficial do Vitória:

O Esporte Clube Vitória informa que o atleta Gustavo Silva não faz mais parte do nosso elenco. Agradecemos pelo profissionalismo enquanto o jogador defendeu o manto Rubro-Negro e desejamos muito sucesso no prosseguimento de sua carreira.

