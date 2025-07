A venda de ingressos para a partida entre Vitória e Confiança já está aberta para o público geral. A partida decisiva é válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste e está marcada para as 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), no Barradão. Além dos pontos de venda físicos, o torcedor já pode adquirir as entradas pela internet (clique aqui).

As vendas no site começaram no último sábado (5) e vão até às 22h30 da terça-feira (horário de Brasília), dia do jogo.

Preços do ingressos para Vitória x Confiança

Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 180 e são validados mediante cadastro da biometria facial.

Para cada setor do estádio, 40% da carga de ingressos é destinada à meia entrada. Vale lembrar que crianças de até 11 anos têm direito à gratuidade.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Cruzeiro:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

A partir desta segunda-feira, os pontos de venda físicos também vão funcionar. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings: apenas na segunda, das 10h às 21h;

apenas na segunda, das 10h às 21h; Capemi: apenas na segunda, das 9h às 19h;

apenas na segunda, das 9h às 19h; Loja do Barradão: apenas na segunda, das 9h às 17h;

apenas na segunda, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, a partir das 14h.

(Foto: Divulgação/Vitória)

O que está em jogo?

No retorno aos gramado depois da parada para a disputa do Mundial de Clubes, o Vitória vai enfrentar o Confiança, que se manteve na ativa e não teve recesso neste meio do ano. As duas equipes duelam em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e, quem passar, enfrenta CSA ou Ferroviário na semifinal. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:

Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata) , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio. Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.

O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A é a principal via de acesso para quem vai de carro. Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.

