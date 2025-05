Escalação do Vitória para o Ba-Vi: Kayzer faz estreia como titular

O Vitória está pronto para encarar o clássico contra o Bahia logo mais às 16h (de Brasília) na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 9ª rodada do Brasileirão. A grande novidade do time de Thiago Carpini é a presença de Renato Kayzer, que faz sua estreia como titular pelo Leão. Outra mudança é a entrada de Ricardo Ryller no meio-campo por conta da suspensão de Matheuzinho.

Thiago Carpini discursa no vestiário do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Renato Kayzer ficou mais de um mês em recuperação de lesão na coxa até fazer sua estreia no último sábado, contra o Vasco, pela 8ª rodada do Brasileirão. O atacante já deu seu cartão de visitas e marcou os dois gols da virada rubro-negra no Barradão. Poupado da viagem ao Uruguai no meio da semana, ele fica com a vaga de Janderson no ataque do Vitória.

Expulso na partida contra Cruz-Maltino, Matheuzinho é ausência de peso no meio-campo do Vitória. Thiago Carpini, então, precisou trocar as características de articulação do camisa 30 por Ricardo Ryller na escalação do Vitória para o Ba-Vi, jogador que dá mais proteção ao setor. Além de Matheuzinho, Willian Oliveira e Fabri estão fora do jogo por conta de problemas físicos.

Vale lembrar que Carpini volta a contar com Claudinho, que retorna à escalação do Vitória para o Ba-Vi após cumprir suspensão no último sábado, e Pepê, que está recuperado de lesão no tornozelo.

Escalações de Bahia e Vitória

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Baralhas, Ronald e Ricardo Ryller; Wellington Rato, Osvaldo e Renato Kayzer.

BAHIA (técnico: Rogério Ceni): Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre , Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere.

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).