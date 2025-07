A comercialização de ingressos para a partida entre Vitória e Palmeiras já começou. O confronto é válido pela 18ª rodada do Brasileirão e está marcado para as 19h30 deste domingo (horário de Brasília), no Barradão. Os sócios dos planos Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras já podem garantir lugar no jogo, mas as vendas para o público geral só serão abertas a partir desta quinta.

A compra pode ser feita online ou em pontos físicos até às 20h30 de domingo (horário de Brasília), dia do jogo.

Preços do ingressos para Vitória x Palmeiras

Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 280 e são validados mediante cadastro da biometria facial.

Para cada setor do estádio, 40% da carga de ingressos é destinada à meia entrada. Vale lembrar que crianças de até 11 anos têm direito à gratuidade.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Palmeiras:

Arquibancada: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia);

Cadeira: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia);

Visitante: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia);

Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Os pontos de venda físicos estarão em funcionamento a partir desta sexta. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia): sexta e sábado, das 10h às 21h;

Capemi: sexta e sábado, das 9h às 19h;

Loja do Barradão: sexta e sábado, das 9h às 17h;

Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, a partir das 12h.

Torcida do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo?

Há três jogos sem perder, o Vitória entra em campo depois de uma semana livre para tentar voltar a vencer em casa e ganhar respiro na luta contra a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras vai ao Barradão após clássico contra o Corinthians, pelas oitavas da Copa do Brasil, de olho na liderança do Campeonato Brasileiro.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:

Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata) , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio. Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.

O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A é a principal via de acesso para quem vai de carro. Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.

