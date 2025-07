Depois de cinco jogos, já deu para o treinador Fábio Carille conhecer um pouco o elenco do Vitória e para o torcedor observar o estilo de jogo do novo comandante. Mas Carille só vai ter tempo para trabalhar de fato a partir desta terça-feira, quando jogadores e comissão técnica começam uma semana livre para treinamentos antes da partida contra o Palmeiras, marcada para as 19h30 do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Por isso, o Lance! mapeou alguns pontos, destacados pelo próprio treinador, que podem ser aprimorados durante este intervalo de tempo que tem se tornado cada vez mais raro para os clubes brasileiros.

Eficiência nas finalizações

Renato Kayzer treina pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Um dos fatores que chamam a atenção negativamente no Vitória desta temporada, em especial depois do início do Campeonato Brasileiro, é a falta de efetividade para marcar gols. Às vezes o time até tem volume ofensivo, mas não consegue transformar as chances em bola na rede.

O exemplo concreto aconteceu no último sábado, quando o Vitória empatou por 1 a 1 contra o Mirassol, fora de casa, com direito a três bolas na trave e gol marcado pelo volante Baralhas, tudo isso sem falar da chance incrível perdida por Lucas Braga no segundo tempo, com o gol aberto à sua frente.

Cabe destacar, porém, que o time parece evoluir neste quesito, já que, depois de seca nos dois primeiros jogos com Carille (Internacional e Botafogo), o Leão balançou as redes contra Bragantino, Sport e Mirassol. Ainda assim, é o terceiro pior ataque do Brasileirão, com 14 gols, só à frente de Juventude e Sport.

— Isso vai melhorar com trabalho, sem muito trabalho já fizemos muita coisa, gosto de triangular, aproximar. Agora vai ser com trabalho, infiltração, acreditar mais. No segundo tempo teve dois lances que a gente poderia ter chutado e buscou o passe. Mas com trabalho vamos melhorar e finalizar mais — disse o treinador depois do jogo contra o Mirassol.

Carille precisa ajustar bola aérea

Derik e Raúl Cáceres disputam a bola pelo alto (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Dos quatro gols sofridos pelo Vitória na era Carille, três aconteceram depois de cruzamentos que não foram afastados corretamente pela defesa. Foi assim no gol de Tabata aos 47 minutos do segundo tempo na derrota para o Internacional, e o cenário se repetiu nos dois gols de Romarinho no empate melancólico contra o Sport. O Leão da Ilha também criou chances claras em cabeceios do zagueiro Ramon.

Mas o Vitória também levou sufoco pelo alto até na partida em que não foi vazado, como foi o caso do jogo contra o Bragantino. Quando vencia por 1 a 0, o Rubro-Negro quase viu a vantagem minguar em dois cabeceios de Praxedes, que estava livre na área. Ainda assim, a equipe saiu ilesa.

— O primeiro tempo foi muito bom, encaixe de áreas, coberturas. O segundo tempo a gente sofreu muito com bola aérea. Tive que jogar com três zagueiros mesmo sem treinar, não gosto de fazer isso. Mas vi uma necessidade, o adversário estava muito presente em nossa área. A dedicação dos jogadores compensou, foi fundamental. A entrada do Edu ali foi para fortalecer a bola aérea — alertou Carille depois do confronto com o Massa Bruta.

Adaptação dos recém-chegados ao Vitória

Romarinho em ação durante treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Por fim, mas não menos importante, esta semana livre será importante para a adaptação do atletas estrangeiros que chegaram ao Vitória. Os jogadores da última remessa (Aitor Cantalapiedra, Rúben Ismael e Romarinho) ainda estão em recondicionamento físico antes da estreia e, aos poucos, vão se acostumando com o estilo de jogo no Brasil. Rúben e Romarinho, inclusive, já foram regularizados no BID da CBF.

Outro que recebeu poucas oportunidades é o português Rúben Rodrigues, apresentado ainda no mês de junho, que busca a melhor forma para ganhar mais chances pelo Vitória.

— Rúben está chegando, precisa de parte física melhor. Muito técnico, mas vem sofrendo, faz parte, temperatura, cara que vem da Inglaterra, três anos lá. Vamos respeitar o melhor momento para não perder confiança — explicou Carille depois do jogo contra o Mirassol.

— Dos jogadores que estão chegando, estamos assistindo muitos jogos dos que eu não conheço no dia a dia, tirando o Romarinho. Entender as funções deles.

Com 17 pontos, o Vitória fechou a rodada na 15ª posição, mas esta semana livre pode virar um pesadelo para o Leão, que tem chances de entrar na zona de rebaixamento a depender dos resultado do Fortaleza e do Vasco, que jogam nesta terça e quarta, respectivamente.