Domingo, 22 de julho de 2018. A Arena Fonte Nova estava em ebulição para mais um clássico Ba-Vi, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o Bahia precisava urgentemente de uma vitória para sair da zona de rebaixamento e, de quebra, amenizar a pressão sobre o técnico Enderson Moreira. Já o Vitória vinha de resultados irregulares e buscava se afirmar como visitante, mas acabou atropelado por um rival em tarde inspirada. Com gols de Zé Rafael, Vinícius, Tiago e Gilberto, o Tricolor de Aço goleou o Leão por 4 a 1 — com direito a dancinha provocadora e gritos de “olé” ecoando pelo estádio. O Lance relembra o confronto de Bahia x Vitória no Brasileirão de 2018.

O domingo do “créu”: Bahia x Vitória no Brasileirão de 2018

Desde o apito inicial, o Bahia dominou a partida. Com marcação adiantada, intensidade nas laterais e transições rápidas, o time tricolor neutralizou o meio-campo adversário e soube explorar as fragilidades defensivas do Vitória. Aos 14 minutos, Zé Rafael abriu o placar com um golaço após jogada construída pelo lado esquerdo. Pouco depois, Vinícius ampliou em cobrança de pênalti. Elias até defendeu, mas no rebote o camisa 29 completou para as redes e não perdoou: comemorou dançando o “créu”, em alusão a polêmicas anteriores envolvendo o próprio jogador e o rival — cena que inflamou a torcida e viralizou.

Bahia impõe ritmo, aproveita falhas e transforma tensão em baile

Antes da partida, o clima era de tensão em Salvador. O Bahia havia perdido quatro dos últimos seis jogos e frequentava a incômoda zona de rebaixamento. No entanto, bastaram 45 minutos para a pressão se transformar em festa. O Vitória começou até assustando, quando Walter Bou ficou cara a cara com Anderson no primeiro minuto, mas parou na defesa. Depois disso, só deu Bahia. Dominante, o time tricolor empilhou chances e poderia ter ido ao intervalo com um placar ainda mais elástico.

Na volta do segundo tempo, o roteiro se manteve. O Vitória até tentou pressionar, com chute de Fillipe Soutto defendido por Anderson, mas logo veio o castigo. Aos 20, após cobrança de falta, a zaga rubro-negra afastou mal, e Tiago, de bico, fez o terceiro. Um minuto depois, Gilberto, artilheiro tricolor, completou cruzamento de Zé Rafael e transformou a vitória em goleada: 4 a 0. Era o estopim para a Fonte Nova entrar em êxtase, com direito a gritos de “olé” e clima de baile nas arquibancadas.

Um gol de honra, uma expulsão e o dono do clássico

O Vitória ainda conseguiu descontar aos 27 minutos, com gol de cabeça de Lucas, que aproveitou cruzamento pela esquerda. Mas a reação parou por aí. Bryan foi expulso nos minutos finais, e o Bahia controlou o restante da partida com toques curtos, posse de bola e aplausos da torcida. Mais de 24 mil pessoas testemunharam o show tricolor no principal clássico do estado.

E se tem um nome que se destacou no clássico, esse nome foi Vinícius. Acostumado a provocar, o meia voltou a ser protagonista com mais um gol em Ba-Vi — o terceiro dele na temporada contra o rival. Em fevereiro, no Barradão, o camisa 29 também marcou e causou polêmica ao dançar na frente da torcida adversária, provocando tumulto entre os jogadores. Na final do Campeonato Baiano, novamente deixou sua marca. E, naquele domingo de julho, dançou outra vez — mas desta vez, o gesto ficou apenas no campo da provocação esportiva.

Ficha técnica – Bahia 4 x 1 Vitória

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (14ª rodada)

Campeonato Brasileiro – Série A (14ª rodada) Data: 22 de julho de 2018 (domingo)

22 de julho de 2018 (domingo) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Arena Fonte Nova, Salvador (BA) Público: 24.312 pagantes

24.312 pagantes Renda: R$ 453.426,00

R$ 453.426,00 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Fonseca e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Gols:

Bahia: Zé Rafael (14’ 1T), Vinícius (25’ 1T), Tiago (20’ 2T), Gilberto (21’ 2T)

Zé Rafael (14’ 1T), Vinícius (25’ 1T), Tiago (20’ 2T), Gilberto (21’ 2T) Vitória: Lucas (27’ 2T)

Cartões amarelos: Zé Rafael, Lucas Fonseca, Tiago (BAH); Jeferson, Walter Bou, Arouca, Luan (VIT)

Cartão vermelho: Bryan (VIT)

Bahia: Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Grégore (Edson), Elton, Zé Rafael e Vinícius (Régis); Edigar Junio (Marco Antônio) e Gilberto.

Técnico: Enderson Moreira

Vitória: Elias; Jeferson (Lucas), Kanu, Aderllan e Bryan; Arouca, Fillipe Soutto e Luan; Erick, Neílton (Willian Farias) e Walter Bou (Yago).

Técnico: Vágner Mancini