Vitória estende contrato com destaque da equipe até 2029

O Vitória renovou com uma das principais peças do time. Trata-se do meia Matheuzinho, que tinha contrato com a equipe até 2028 e estendeu o vínculo até o fim de 2029. O novo acordo está válido desde maio deste ano, mas só foi oficializado no BID da CBF na tarde desta segunda-feira (28).

Matheuzinho tem renovação de contrato publicada no BID (Foto: reprodução)

De acordo com o clube, a demora para a protocolação do novo contrato aconteceu por motivos burocráticos junto à CBF. Vale lembrar que Matheuzinho tinha renovado seu contrato com o Vitória até 2028 em junho do ano passado.

Desde 2023 o meia se tornou peça fundamental para o esquemas dos três treinadores que passaram pela Toca do Leão: Léo Condé, Thiago Carpini e Fábio Carille. É bem verdade que o atual treinador ainda está em adaptação ao elenco, mas, ainda assim, Matheuzinho foi titular nos quatro primeiros jogos com Carille - ele não esteve em campo contra o Mirassol devido a um problema físico.

O atleta de 27 anos, inclusive, teve sua importância reconhecida recentemente pelo clube, que lançou a campanha "Dez de Sempre", que efetivou o jogador como camisa 10 da equipe rubro-negra. Ele tem 28 jogos nesta temporada, com quatro gols, duas assistências e 2197 minutos em campo.

Renato Kayzer no BID

Nome de Renato Kayzer também aparece no BID (Foto: reprodução)

Outro nome que apareceu no BID da CBF nesta segunda-feira foi o do atacante Renato Kayzer, mas o Vitória informou que se trata de um pequeno ajuste no contrato do atleta, que não envolve a validade do vínculo nem alteração salarial.

