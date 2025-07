O Vitória volta aos trabalhos nesta terça-feira para dar início à semana cheia de treinamentos antes da partida contra o Palmeiras, às 19h30 do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O Rubro-Negro se reapresenta às 8h30 desta terça (horário de Brasília) e segue nessa rotina até sexta-feira. A exceção será no sábado, quando o time treina pela tarde e já se concentra para a partida.

Ingressos de Vitória x Palmeiras estão à venda: veja preços e onde comprar

Fábio Carille comanda treino do Vitória no interior de São Paulo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Programação semanal

TERÇA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 8h30;

QUARTA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 8h30;

QUINTA-FEIRA

⚽️ Apresentação e treino - 8h30;

SEXTA-FEIRA

⚽ Apresentação e treino - 8h30;

SÁBADO

⚽️ Apresentação e treino - 15h30;

DOMINGO

⚽️ Jogo - Vitória x Palmeiras;

🏟️ Barradão - 19h30 - Brasileirão - 17ª rodada.

Ingressos Vitória x Palmeiras

O check-in já está disponível para os sócios-torcedores do Vitória, mas as vendas gerais só abrem na quinta-feira, de forma on-line. A compra nos pontos de venda só pode ser feita a partir desta sexta.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Palmeiras (20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão;

(20h30 do dia 03/08) - 18ª rodada do Brasileirão; São Paulo x Vitória (18h30 do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão; Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão; Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão.

