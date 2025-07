O Vitória teve um "reforço" durante a reapresentação, na manhã desta terça-feira. Reintegrado ao elenco, o meia Daniel Jr. participou das atividades na Toca do Leão e vive a expectativa de ser mais utilizado pelo técnico Fábio Carille. A próxima partida do Rubro-Negro está marcada para às 19h30 deste domingo (horário de Brasília), contra o Palmeiras, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Daniel Jr. participou do aquecimento junto com o grupo e depois fez trabalhos de recondicionamento físico. O atleta de 23 anos tem contrato com o Vitória até o fim de 2026 e não joga desde 29 de janeiro, contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, quando ainda estava emprestado à Portuguesa. Pela Lusa, ele entrou em campo apenas cinco vezes, todas como titular.

Em 2024, também emprestado pelo Vitória, o meia defendeu as cores do América-MG em nove jogos da Série B, marcou um gol e deu uma assistência. O Coelho terminou a campanha na oitava posição, com 58 pontos.

continua após a publicidade

Daniel Jr. no Vitória

Daniel Jr. comemora gol contra o Botafogo, pela Copa do Brasil (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Antes de rodar por Portuguesa e América, Daniel Jr. foi contratado por R$ 2,5 milhões pelo Vitória no início do ano passado, depois de ser um dos destaques do Cruzeiro na Série B de 2022. O time baiano tirou o atleta do Akhmat Grozny (RUS).

Daniel Jr. fez sua estreia na vitória por 3 a 1 contra o ABC, pela Copa do Nordeste, e deu início a uma curta sequência que durou apenas 12 jogos com a camisa vermelha e preta. Ele foi titular em dois deles (Itabuna e Atlético-GO) e marcou três gols. Daniel perdeu espaço no time de Thiago Carpini e era presença constante no banco de reservas até ser negociado com o América-MG em agosto.

continua após a publicidade

Como foi o treino

Já sem Daniel Jr., o elenco do Vitória trabalhou troca de passes, finalizações, cruzamentos e enfrentamentos ofensivos e defensivos. Por fim, os atacantes Carlinhos, Aitor Cantalapiedra, Renzo López e Renato Kayzer trabalharam chutes a gol sob orientação do técnico Fábio Carille, enquanto o restante do grupo deu piques em campo. Os atletas voltam aos treinos na manhã desta quarta-feira.