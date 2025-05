O Barradão foi palco de um dos clássicos mais marcantes da Série B do Campeonato Brasileiro de 2015. No dia 4 de julho, diante de sua torcida, o Vitória impôs respeito, organização e intensidade, e goleou o Bahia por 4 a 1, em partida válida pela 10ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Guilherme Mattis, Rogério, Escudero e Robert, enquanto Maxi Biancucchi descontou para o Tricolor. Foi uma vitória maiúscula, com direito a festa no fim e entrada no G-4 da tabela. O Lance! relembra o confronto de Vitória x Bahia na Série B de 2015.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi Vitória x Bahia na Série B de 2015

Desde os primeiros minutos, o Leão foi mais organizado e eficiente. Aplicando uma pressão alta e marcação ajustada, o time de Vágner Mancini não deu espaços ao Bahia e dominou o meio-campo com Pedro Ken, Flávio e Escudero. Logo aos 5 minutos, Guilherme Mattis abriu o placar de cabeça, após escanteio bem cobrado. Era só o começo do massacre rubro-negro.

A vantagem cedo no placar fez o Vitória crescer ainda mais. O Bahia, comandado por Sérgio Soares, parecia travado, sem saída de bola e com dificuldade para encaixar a marcação. Aos 23 minutos, Damián Escudero sofreu pênalti e ele mesmo cobrou com categoria para ampliar: 2 a 0, em pleno Barradão vibrando. A primeira etapa ainda reservava mais: aos 38 minutos, o Bahia teve Róbson substituído por Jailton, numa tentativa de conter os espaços. Não adiantou. Antes do apito final, o Leão já era absoluto.

continua após a publicidade

A vantagem no placar não acomodou o Vitória. Pelo contrário, fez o time se soltar ainda mais. O segundo gol veio em lance veloz de Rogério, que entrou no segundo tempo e, aos 82 minutos, fez fila na defesa tricolor e finalizou com categoria, ampliando para 2 a 0. A torcida vibrou, e o clima no Barradão era de festa. O Bahia parecia entregue, sem poder de reação, e via o adversário jogar com liberdade e confiança.

Aos 64 minutos, Escudero, um dos mais técnicos do elenco rubro-negro, converteu cobrança de pênalti com classe, fazendo o terceiro e praticamente selando a vitória. O meia ainda seria ovacionado pela torcida antes de ser substituído. O quarto gol veio nos acréscimos: Robert, que havia entrado pouco antes, aproveitou jogada pela esquerda e só empurrou para as redes, fechando a conta: 4 a 1.

continua após a publicidade

Biancucchi desconta, mas não muda o cenário

O Bahia chegou a marcar seu gol de honra com Maxi Biancucchi, aos 87 minutos, quando o placar já apontava 3 a 0 para o Vitória. O argentino recebeu na entrada da área e bateu cruzado, vencendo Fernando Miguel. Mas foi um gol que pouco mudou o panorama da partida. O Tricolor teve mais posse de bola, mas foi improdutivo no terço final, falhou na marcação e ainda teve jogador expulso, agravando a situação. Com a derrota, o time comandado por Sérgio Soares viu seu momento de instabilidade crescer.

Ao final do jogo, a torcida rubro-negra fez a festa nas arquibancadas do Barradão, reconhecendo o esforço e a entrega do time. O técnico Vágner Mancini, que vinha sendo questionado, comemorou o resultado com entusiasmo, destacando a aplicação tática da equipe e o espírito de decisão dos atletas. Com os três pontos, o Vitória entrou no G-4 e passou a sonhar com o acesso.

Ficha técnica – Vitória 4 x 1 Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro – Série B

Campeonato Brasileiro – Série B Data: 4 de julho de 2015

4 de julho de 2015 Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)

Gols:

Vitória: Guilherme Mattis (5’ 1T), Rogério (82’), Escudero (64’, pênalti), Robert (90+4’)

Guilherme Mattis (5’ 1T), Rogério (82’), Escudero (64’, pênalti), Robert (90+4’) Bahia: Maxi Biancucchi (87’)

Cartões amarelos: Escudero, Souza, Pittoni

Cartões vermelhos: Bryan (VIT)

Vitória: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Guilherme Mattis, Ramon, Diego Renan; Flávio, Pedro Ken, Marcelo Santos; Rhayner (Rogério), Escudero (Robert), Élton.

Técnico: Vágner Mancini.

Bahia: Douglas Pires; Apodi (Jailton), Róbson (Thales), Titi, Marlon; Souza (Feijão), Pittoni, Tiago Real; Maxi Biancucchi, Léo Gamalho e Willians Santana.

Técnico: Sérgio Soares.