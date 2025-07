O Vitória ficou no empate por 1 a 1 com o Mirassol na noite do último sábado e segue ameaçado pela zona de rebaixamento no Brasileirão. Depois de sair atrás do placar, o Rubro-Negro buscou a igualdade com Baralhas e traz um ponto para Salvador. Apesar da situação de risco, é um resultado aceitável diante da surpreendente equipe paulista, que briga na parte de cima da tabela e faz do estádio Maião uma fortaleza.

Em entrevista depois do apito final, o zagueiro e capitão do Vitória Lucas Halter valorizou o resultado conquistado em Mirassol.

— Jogo muito difícil, a equipe do Mirassol vem em uma crescente muito grande. Sabíamos da dificuldade. Tomamos um gol cedo, mas conseguimos reagir rápido e voltar bem. É um ponto conquistado, temos muito o que evoluir. A equipe veio com um pensamento de vitória, a gente lutou, se empenhou e vamos seguir em busca das vitórias — destacou o zagueiro em entrevista ao Premiere.

Lucas Halter em ação pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Desempenho do Vitória com Carille

O treinador Fábio Carille fez seu quinto jogo à frente do Vitória, com um triunfo, três empates e uma derrota. Foram quatro gols marcados e quatro sofridos em um trabalho que ainda tenta engrenar para tirar o Vitória da situação arriscada no Brasileirão. Ainda assim, Lucas Halter disse que o time evoluiu com Carille.

— A evolução diária é nítida, temos sofrido menos defensivamente e criando cada vez mais lá na frente — analisou o zagueiro.



O Vitória agora tem uma semana livre para se ajustar antes da partida contra o Palmeiras, marcada para as 19h30 do próximo domingo (horário de Brasília), no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

