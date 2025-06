Entenda por que o Vitória contratou o português Rúben Rodrigues

O Vitória fez uma contratação um tanto quanto inusitada durante a parada para o Mundial de Clubes. Em busca de reforços para melhorar o desempenho no segundo semestre, o clube foi até a segunda divisão da Inglaterra para negociar com o meia português Rúben Rodrigues, que fechou com o Leão até junho de 2027. Mas essa contratação não é aleatória e faz parte do perfil da nova gestão de futebol.

Vale destacar que o Vitória apresentou, no dia 2 de junho, o novo diretor de futebol, Gustavo Vieira, que deixou claro logo em sua primeira entrevista que daria mais atenção ao mercado do exterior.

— Soluções existem, sejam atletas que, por característica, encaixam aqui e não estão bem em outros clubes. Tem o risco. Olhar para fora às vezes é mais confortável. É bom de apresentar porque ninguém conhece muito bem, mas é ruim de defender depois. De uma forma geral, isso passa por diagnóstico e solução — destacou Gustavo.

— O mercado sul-americano é relevante, o Brasil é referência, é sexy. O Vitória é sexy para jogador sul-americano. Hoje nós somos referências, atuantes no mercado. É impossível negar no mercado — completou.

Rúben Rodrigues, apesar de não ser sul-americano, já é um indício da nova postura da direção de futebol do Vitória diante do mercado interncional. O Lance!, inclusive, apurou que Gustavo Vieira gosta de ter jogadores estrangeiros no elenco.

Desempenho de Rúben Rodrigues na Europa

Com passagens por times da Holanda e Inglaterra, o atleta de 28 anos ganhou destaque quando chegou ao país disseminador do esporte bretão na temporada 2019/2020 para disputar a Quinta Divisão pelo Notts County. Desde então, ele coleciona bons números e chegou a ser homenageado antes de deixar seu último clube, o Oxford United, da Segundo Divisão.

2025: Oxford United - 41 jogos, quatro gols e três assistências;

2023/24: Oxford United - 54 jogos, nove gols e seis assistências;

2022/23: Notts County - 46 jogos, 19 gols e 16 assistências;

2021/22: Notts County - 51 jogos, 22 gols e nenhuma assistência;

2020/21: Notts County - 41 jogos, 13 gols e nenhuma assistência;

2019/20: Den Bosch e Notts County - 28 jogos, 12 gols e sete assistências.

Rúben Rodrigues foi o segundo atleta anunciado antes do retorno às atividades na última sexta-feira. Além dele, o Vitória também contratou o goleiro Thiago Couto por empréstimo.