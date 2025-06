O Vitória anunciou nesta quinta-feira seu segundo reforço durante a parada para o Mundial de Clubes. O nome da vez é o meia português Rúben Rodrigues, que estava no Oxford United, da segunda divisão da Inglaterra, e chega em definitivo ao Rubro-Negro até junho de 2027.

Rúben já deve se juntar ao elenco nesta sexta-feira, quando o Vitória se reapresenta depois de um período de férias por conta do Mundial de Clubes.

O atleta de 28 anos foi um dos destaques do Oxford United e fechou a última temporada como o sexto jogador da equipe que mais atuou, com 41 jogos ao todo. Antes, o português teve passagens por Wilhelmina, Gemert, De Treffers e Den Bosch, todos da Holanda, além do Notts County (ING), seu último clube antes de chegar ao Oxford na temporada 2023/2024.

Veja os números de Rúben nas últimas temporadas:

2025: Oxford United - 41 jogos, quatro gols e três assistências;

2023/24: Oxford United - 54 jogos, nove gols e seis assistências;

2022/23: Notts County - 46 jogos, 19 gols e 16 assistências;

2021/22: Notts County - 51 jogos, 22 gols e nenhuma assistência;

2020/21: Notts County - 41 jogos, 13 gols e nenhuma assistência;

2019/20: Den Bosch e Notts County - 28 jogos, 12 gols e sete assistências.

Rúben Rodrigues comemora gol pelo Oxford United (Foto: redes sociais)

Rúben Rodrigues deve se juntar ao elenco já nesta sexta-feira, quando o Vitória se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Confiança às 21h30 do dia 8 de julho (horário de Brasília), uma terça-feira, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

