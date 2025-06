Depois da reapresentação oficial na última sexta-feira, o elenco profissional do Vitória segue as atividades neste sábado.

Agenda do Vitória

O Vitória continua os trabalhos a partir das 8h deste sábado (horário de Brasília) com avaliações médicas e treino no CT do Barradão. A equipe se prepara para enfrentar o Confiança às 21h30 do dia 8 de julho, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Lembrança amarga

Matheuzinho em ação contra a Universidad Católica (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Há exatamente um mês o Vitória era eliminado cruelmente da Copa Sul-Americana. O empate contra o Universidad Católica (EQU) era suficiente para manter o Leão vivo na competição, mas em falha de Lucas Arcanjo após recuo de Baralhas, já na reta final do jogo, o Rubro-Negro sofreu o 1 a 0 em Quito e acabou eliminado da competição continental.

Equipe sub-20

Time do Vitória em ação contra o Estrela de Março, pelo Baianão Sub-20 (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

Os garotos do sub-20 do Vitória têm marcado na agenda um compromisso às 15h deste sábado (horário de Brasília) contra o Fluminense de Feira, pela 14ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

A partida será disputada no CT do Barradão, e o Rubro-Negro entra em campo com classificação para a próxima fase assegurada, já que é o terceiro colocado do Grupo 2, com 29 pontos, mesma quantidade do adversário deste sábado, que é vice-líder. Vale lembrar que cinco times de cada grupo passam, além do melhor sexto colocado geral.

