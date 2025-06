Durante a apresentação do novo diretor executivo do Vitória, Gustavo Vieira de Oliveira, foram abordados diversos assuntos relacionados à reformulação do clube nesta parada para a Data Fifa, mas uma fala do dirigente ao tratar de contratações chamou a atenção dos jornalistas que estavam na sala de imprensa do Barradão na última segunda-feira (2).

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O mercado sul-americano é relevante, o Brasil é referência, é sexy. O Vitória é sexy para jogador sul-americano. Hoje nós somos referências, atuantes no mercado". Gustavo Vieira

Em tom descontraído e leve, Gustavo brincou a respeito da sua visão a respeito do Vitória e da conduta que terá no mercado de transferências para reforçar a equipe de olho no retorno do Campeonato Brasileiro, após o Mundial de Clubes. O novo executivo deu a entender que também vai analisar as possibilidades de contratações para o Rubro-Negro no mercado sul-americano.

- Houve ciclos recentes de aumento de condição financeira. Recorreu ao mercado sul-americano porque se contratava e conseguia o mercado interno brasileiro. Você tem compra e venda. Isso te coloca mais desafio. Hoje consegue obter recursos dentro do próprio mercado. O mercado sul-americano tem característica, identidade cultural, personagens de Equador e Colômbia são diferentes da Argentina. Nos interessa jogador bom e que caiba no bolso - completa.

continua após a publicidade

+ Conheça Gustavo Vieira, filho de Sócrates e novo executivo de futebol do Vitória

Chegadas e saídas do Vitória

Gustavo Vieira, diretor executivo, e o presidente Fábio Mota durante apresentação do dirigente do Vitória (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Depois de ser diretor executivo no São Paulo e no Santos, Gustavo Vieira seguiu no meio do futebol, mas manteve um perfil discreto. Ainda assim ele tem trânsito entre dirigentes e afirma que o mercado não é nenhum "bicho de sete cabeças".

- Experiência é um ponto importante, ter vivenciado em ambientes do esporte agrega muito na minha vinda ao Vitória. Eu sempre estive onde quis estar, à medida que minha vida se cruzou com o Vitória foi um desejo meu estar aqui pelo projeto que Fábio vem conduzindo. O Vitória tem um ciclo de crescimento que ainda vamos ver o resultado. Esse trânsito para mim foi muito natural, conheço muitos dirigentes. Não é muito mistério, todo mundo se conhece, é como uma cidade de interior - revelou.

continua após a publicidade

É essa experiência e trânsito que ele pretende usar ao seu favor para iniciar a reformulação no Vitória, que parece já estar em andamento.

- A quantidade, número de saídas, não está fechada, mas certamente será proporcional à diferença entre o planejado no começo do ano e os resultados esportivos. Vai ser o número alto porque o Vitória tem a frustração do que foi planejado e também tem 40 dias para trabalhar. Vão acontecer saídas, sim, algumas já estão sendo viabilizadas. Quando forem assinadas vocês ficarão sabendo - completou.

Notícias em alta do Leão ⬆️

Apresentado oficialmente na tarde da última segunda-feira, o novo diretor executivo Gustavo Vieira traçou o perfil de reforços que enxerga como ideal para o momento do Vitória. Clique aqui e saiba mais sobre a trajetória de Gustavo, filho de Sócrates e sobrinho de Raí. O técnico Thiago Carpini aprovou a mudança na gestão.