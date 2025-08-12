menu hamburguer
Vitória

Sorteio da Copa do Brasil Feminina: Vitória enfrenta a Ferroviária nas oitavas

Leoas enfrentam uma das melhores equipes do Brasil

Jogadoras do Vitória comemoram classificação na Copa do Brasil (Foto: divulgação / EC Vitória)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 12/08/2025
12:00
O Vitória conheceu seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina na manhã desta terça-feira, em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Depois de passar pelo Mixto-MT na terceira fase, as Leoas agora têm pela frente a Ferroviária-SP, que já foi campeã da competição em 2014. As oitavas são disputadas em jogo único, com a equipe paulista como mandante.

Os confrontos estão marcados para a semana do dia 17 de setembro. Em caso de empate, a vaga nas quartas será decidida nos pênaltis.

As rubro-negras começaram a campanha na segunda fase, ao eliminarem o Itabirito-MG em jogo único, após vitória por 1 a 0. Já na terceira fase, disputada na última quarta-feira, o Vitória visitou o Mixto em Cuiabá, no estádio Dutrinha, e venceu por 3 a 1, com gols de Lins, Pipoca e Sheilinha.

Premiação da Copa do Brasil Feminina

Bola da Copa do Brasil (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Bola da Copa do Brasil; veja o adversário do Vitória na competição (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

A retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF, no entanto, não prestigiou a competição em termos de premiação. Em valores absolutos, o campeão da Copa do Brasil Masculina 2025 pode embolsar até R$ 101,2 milhões, enquanto na Feminina o máximo é de R$ 1,38 milhão. A diferença chega a 73 vezes.

Os valores da Copa do Brasil Feminina 2025:

  • 1ª fase: R$ 25 mil;
  • 2ª fase: R$ 35 mil;
  • 3ª fase: R$ 40 mil;
  • Oitavas de final: R$ 50 mil;
  • Quartas de final: R$ 60 mil;
  • Semifinais: R$ 70 mil;
  • Final (participação): R$ 100 mil;
  • Vice-campeão: R$ 500 mil;
  • Campeão: R$ 1 milhão;
  • Total possível: R$ 1,38 milhão.

Eliminadas nas quartas de final da Série A2 nos pênaltis para o Atlético-MG, as Leoas ainda têm pela frente a disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano nesta temporada.

