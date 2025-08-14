Agora no Juventude, Carpini reencontra o Vitória após demissão
Thiago Carpini mal deixou o Salvador e já vai voltar ao Barradão. Às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), a partida entre Vitória e Juventude, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, vai marcar o reencontro do treinador, que faz seu segundo jogo pela equipe gaúcha, com o Rubro-Negro baiano, clube que ele comandava há pouco mais de um mês.
O último jogo de Carpini à frente do Vitória foi no dia 8 de julho, quando o Leão perdeu para o Confiança por 1 a 0, em pleno Barradão, e acabou eliminado da Copa do Nordeste. Era mais uma queda que representava o fracasso do planejamento esportivo da equipe comandada pelo técnico, que àquela altura já colecionava eliminações na Sul-Americana e Copa do Brasil, vice do Campeonato Baiano e um início de Brasileirão abaixo.
No dia seguinte, Carpini foi demitido do Vitória depois de um ano e dois meses de trabalho. Foram 73 partidas à frente do Rubro-Negro, com um aproveitamento de 48%. Era o fim de um ciclo que se tornou insustentável e o início de outro, agora sob comando de Fábio Carille.
Carpini no Juventude
Um mês e três dias depois daquele final melancólico contra o Confiança, Thiago Carpini fez sua segunda estreia pelo Juventude. E, assim como em 2023, deixou uma boa primeira impressão ao bater o Corinthians por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, na última segunda-feira, e devolver a confiança do time que estava afundado na zona de rebaixamento.
Essa é a segunda passagem de Carpini pelo time gaúcho. Na primeira, em maio de 2023, emplacou uma sequência de cinco vitórias seguidas logo de cara que impulsionou o time rumo ao acesso como vice-líder da Série B. O campeão foi justamente o Vitória.
Desta vez, ele também chega para estancar uma sangria no Juventude, que era comandado por Claudio Tencati e acumulava quatro derrotas seguidas.
Agora resta saber se Carpini vai repetir o início de trabalho avassalador pelo Juventude ou o Vitória vai fazer valer o fator casa para ganhar respiro na luta contra a zona de rebaixamento.
