O novo diretor executivo do Vitória, Gustavo Vieira Oliveira, foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (2). O dirigente atendeu à imprensa no Barradão com semblante leve e convicto do tamanho da missão, que é tão desafiadora quanto no ano passado. Gustavo afirmou que chega para somar ao trabalho que era feito por Manuel Tanajura Neto - agora gerente de futebol - e nega mudanças abruptas.

- Tem que respeitar o que vinha sendo pensado internamente, tenho considerar as experiências negativas e positivas. Venho para agregar a um trabalho que era de qualidade. Qual clube brasileiro tem folga financeira hoje? As soluções serão encontradas, temos o desafio de encontrar a melhor resposta pelo menor custo. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Ajuda, mas não resolve - analisou.

Minha chegada não vai representar rupturas abruptas, venho para somar ao que vinha sendo feito. É esperado uma reorganização do elenco, sabemos que o que se esperava no quesito de resultado não foi alcançado. Então vamos em busca de reforços nesta janela. O que eu posso dizer é que o trabalho vinha sendo bem feito e eu venho para somar". Gustavo Vieira

Perfil de reforços para o time

Gustavo Vieira e Fábio Mota durante apresentação do dirigente do Vitória (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Um dos assuntos mais esperados era contratações. Depois do presidente Fábio Mota declarar que o Vitória vai voltar com caras novas depois do Mundial de Clubes, Gustavo Vieira afirmou que jogadores irão deixar o elenco e outros vão chegar, mas ele tem um perfil ideal já em mente.

- Gostaria de ver um pouco mais de presença, no quesito de força de liderança. Está em um clube como o Vitória tem os seus desafios. Ter segurança emocional e contagiar os demais é um elemento que eu quero ver com mais presença no elenco do Vitória - afirmou Gustavo Vieira.

- A quantidade e o número de saídas será proporcional ao planejado no início do ano e os resultados alcançados até aqui. Há uma frustração com os resultados, mas também são 40 dias de trabalho. Haverá saídas, algumas já estão sendo viabilizadas e quase prontas para serem assinadas - completou.

Gustavo Vieira e Fábio Mota na sala de imprensa do Barradão (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Fábio Mota ainda acrescentou à resposta do novo executivo do clube e confirmou que novos atletas só serão inscritos no final do mês de junho devido à pausa neste meio de temporada.

- Temos duas janela, essa primeira janela quase que não vai ser usada por ninguém Se você traz um atleta agora, você vai começar a pagar o salário e ele só vai jogar daqui a 45 dias. Só vamos fazer inscrições a partir do dia 27 - declarou o presidente.

Quem é o novo executivo de futebol do Vitória?

Gustavo Vieira ao lado do tio Raí em premiação da Bola de Ouro (Foto: Redes Sociais)

Gustavo Cecílio Vieira de Oliveira tem 47 anos e vive o futebol desde o berço. Filho de Sócrates, ex-jogador da seleção brasileira, com atuações nas Copas de 1982 e 1986, e ídolo do Corinthians, Gustavo já jogou na base do São Paulo, integrou a delegação da seleção brasileira nos Jogos Mundiais Universitários de Palma de Mallorca, em 1999, e chegou a atuar como profissional na Portuguesa, mas largou os gramados e preferiu seguir a carreira acadêmica. Ele também é sobrinho de Raí, ídolo do São Paulo.

Gustavo Vieira com a delegação brasileira nos jogos de Mallorca (Foto: Redes Sociais)

- Foi uma experiência muito rica de pai e filho. Ele teve uma relevância em uma atividade extremamente popular. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, sempre fomos muito próximos. Eu sou resultado disso tudo e tenho minha própria trajetória.

Gustavo Vieira é advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - USP/SP, com especialização em Gestão do Esporte pela Fundação Getúlio Vargas - FGV/SP.

O atual dirigente do Vitória já foi diretor executivo de futebol do São Paulo, em 2013, e também exerceu a função no Santos, em 2018, mas o trabalho no Peixe durou apenas dois meses em razão dos atritos com o então presidente José Carlos Peres.

- Eu não fiquei parado. Tenho uma trajetória profissional como advogado, passei por dois clubes, fiz consultorias para times de fora… Eu entendia que, na construção profissional, se manter sob as mesmas atribuições, a gente acaba ficando limitado. Queria viver experiências que me agregassem. Assumi um cargo acima de executivo, entender um pouco o processo de quem está acima era importante. Sempre estive no futebol, mas de forma discreta e assim continuarei - disse Gustavo, que já começou seu trabalho como diretor do Vitória e acompanhou a delegação na partida contra o Corinthians.