Os ingressos para a partida entre Vitória e Juventude já começaram a ser comercializados. O confronto é válido pela 20ª rodada do Brasileirão e está marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão. Todos os sócios estão aptos a fazer o check-in, enquanto as vendas para o público geral iniciam nesta quinta-feira, pela internet.

Os check-ins começaram nesta segunda (11) e seguem até o dia do jogo, conforme a disponibilidade de ingressos. Já as vendas para o público geral ficam abertas até às 19h30 de sábado (horário de Brasília), dia do jogo.

Preços do ingressos para Vitória x Juventude

Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 180 e são validados mediante cadastro da biometria facial.

Para cada setor do estádio, 40% da carga de ingressos é destinada à meia entrada. Vale lembrar que crianças de até 11 anos têm direito à gratuidade.

Tabela de preços dos ingressos para Vitória x Juventude:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Cadeira: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia);

R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); Visitante: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia);

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia); Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);

R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira); Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);

R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira); Sócio Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Os pontos de venda físicos estarão em funcionamento a partir desta sexta. A única excessão é a bilheteria do Barradão, que só vai estar aberta no dia do jogo. Confira abaixo o itinerário:

Pontos de venda:

Shoppings (Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia): sexta, das 10h às 21h;

sexta, das 10h às 21h; Capemi: sexta, das 9h às 19h;

sexta, das 9h às 19h; Loja do Barradão: sexta, das 9h às 17h;

sexta, das 9h às 17h; Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, a partir das 14h.

Jogadores do Vitória comemoram resultado contra o Bragantino, no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O que está em jogo?

Vitória e Juventude fazem confronto direto contra a zona de rebaixamento. Quem vencer ganha um respiro a mais no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro é o 16º colocado, com 18 pontos, o time gaúcho é o 19º, com 14. Mas vale destacar que o Juventude, agora treinado por Thiago Carpini, tem dois jogos a menos.

Como chegar ao Barradão?

O Barradão está localizado na Rua Artêmio Castro Valente, 1, bairro Canabrava. Veja as principais formas de acesso:

Ônibus: Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a Linha 1607 (Terminal Pirajá/Boca da Mata) , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio.

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio, partindo de diferentes pontos de Salvador, como a , que é uma das opções mais comuns para quem vai ao estádio. Carro: O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A Avenida Aliomar Baleeiro é a principal via de acesso para quem vai de carro.

O estádio conta com estacionamento próprio, porém as vagas são limitadas, especialmente em dias de grandes eventos. A recomendação é chegar cedo para garantir seu espaço. A é a principal via de acesso para quem vai de carro. Aplicativos de transporte: Táxis e aplicativos, como Uber e 99, são opções práticas para quem prefere evitar o trânsito e a busca por estacionamento.

