Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 14/8/2025
Rubro-Negro segue a preparação para encarar o Juventude
O Vitória segue, nesta quinta-feira, a preparação para enfrentar o Juventude, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão.
Já na categoria sub-20, o Leão entra em campo às 16h pela Copa do Nordeste, contra o Sport.
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
Agenda do Vitória
O Rubro-Negro se apresenta às 8h30 (horário de Brasília) na Toca do Leão. Nesta sexta, o grupo treina pela tarde e já se concentra para o jogo que marca o reencontro com Thiago Carpini.
+ Vitória é o time que mais empata no Brasileirão 2025; veja lista
Ingressos para partida com o Juventude
Além dos sócios, que podem continuar fazendo check-in, o público geral também pode garantir ingressos para o confronto contra o Juventude, pela internet. As vendas físicas só serão liberadas nesta sexta.
Sub-20
O Vitória enfrenta o Sport, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da Copa do Nordeste Sub-20. Depois de empatar com o Cruzeiro de Itaporanga por 2 a 2 na Paraíba, o Rubro-Negro joga no Barradão, às 16h (de Brasília). A partida será aberta ao público, que pode acessar o estádio mediante a doação de um quilo de alimento.
Próximos jogos na agenda do Vitória
- Vitória x Juventude (18h30 do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão;
- Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;
- Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;
- Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão.
