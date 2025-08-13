Vitória é o time que mais empata no Brasileirão 2025; veja lista
Rubro-Negro tem nove empates na competição
O Vitória tem levado à risca o famoso ditado "se não dá para ganhar, pelo menos não perde". O problema é que o excesso de empates da equipe no Brasileirão pode começar a trazer prejuízos em uma acirrada luta contra a zona de rebaixamento. Não à toa o Rubro-Negro é o time que mais empata na competição e está na iminência de entrar no Z-4.
Dos 19 jogos disputados pelo Vitória neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nove terminaram empatados. É quase metade do total.
Times que mais empatam no Brasileirão:
- Vitória - nove empates;
- Mirassol, São Paulo e Corinthians - sete empates cada;
- Bahia, Sport, Internacional, Atético-MG e Fortaleza - seis empates cada.
Um fator que deixa o cenário ainda mais preocupante é o baixo número de vitórias do time, que muitas vezes deixou os três pontos escaparem, a exemplo dos jogos contra o Atlético-MG, Sport e Palmeiras. São três triunfos no Brasileirão, mesmo número do Fortaleza, que também figura na zona de rebaixamento. Só o Sport, que venceu a primeira no último domingo, tem desempenho pior.
Por isso, o Vitória tem que se concentrar ainda mais em fazer bons resultados, já que, neste momento, sai em desvantagem no principal critério de desempate.
Vitória empata excessivamente com Carille
Dos nove empates do Vitória na Série A, quatro aconteceram depois da chegada de Fábio Carille, no início de julho. Essa é uma marca do treinador, que, de ponto em ponto, tenta devolver a confiança para o elenco.
Empates do Vitória sob o comando de Carille:
- Botafogo 0 x 0 Vitória - 14ª rodada;
- Vitória 2 x 2 Sport - 16ª rodada (gols sofridos aos 44 e 53 minutos do segundo tempo);
- Mirassol 1 x 1 Vitória - 17ª rodada (gol sofrido aos seis minutos do primeiro tempo);
- Vitória 2 x 2 Palmeiras - 18ª rodada (gols sofridos aos 25 e 41 minutos do segundo tempo).
Mas aquela lógica do "se não der para ganhar não perde" foi invertida em alguns momentos dessa trajetória, a exemplo dos jogos contra Sport e Palmeiras. Em ambas as ocasiões o Rubro-Negro estava com os três pontos pontos e deixou o resultado escapar. Foram quatro pontos perdidos que, com certeza, vão fazer muita falta.
O Vitória está na 16ª posição do Brasileiro, com 18 pontos, mas todos os times que estão atrás têm jogos a menos e podem empurrar a equipe para a zona de rebaixamento. Por isso, não há outro resultado a ser consquistado contra o Juventude, às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, que não seja a vitória. Nem um empate serve.
— Eu já tive essa experiência. A gente não tem que olhar para os adversários, temos que olhar só para nós. Temos uma pontuação a ser atingida e é ela que vamos buscar. Vamos pensar a cada jogo, a cada decisão. E a próxima é o Juventude dentro de casa — destacou Carille depois da derrota para o São Paulo.
