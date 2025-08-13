Vitória é o time que mais empata no Brasileirão 2025; veja lista

O Vitória tem levado à risca o famoso ditado "se não dá para ganhar, pelo menos não perde". O problema é que o excesso de empates da equipe no Brasileirão pode começar a trazer prejuízos em uma acirrada luta contra a zona de rebaixamento. Não à toa o Rubro-Negro é o time que mais empata na competição e está na iminência de entrar no Z-4.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Dos 19 jogos disputados pelo Vitória neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nove terminaram empatados. É quase metade do total.

Times que mais empatam no Brasileirão:

Vitória - nove empates; Mirassol, São Paulo e Corinthians - sete empates cada; Bahia, Sport, Internacional, Atético-MG e Fortaleza - seis empates cada.

Um fator que deixa o cenário ainda mais preocupante é o baixo número de vitórias do time, que muitas vezes deixou os três pontos escaparem, a exemplo dos jogos contra o Atlético-MG, Sport e Palmeiras. São três triunfos no Brasileirão, mesmo número do Fortaleza, que também figura na zona de rebaixamento. Só o Sport, que venceu a primeira no último domingo, tem desempenho pior.

Por isso, o Vitória tem que se concentrar ainda mais em fazer bons resultados, já que, neste momento, sai em desvantagem no principal critério de desempate.

continua após a publicidade

+ Vitória precisa de nova mudança de rota após primeiro turno abaixo no Brasileirão

Vitória empata excessivamente com Carille

Fábio Carille no comando do Vitória pelo Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Dos nove empates do Vitória na Série A, quatro aconteceram depois da chegada de Fábio Carille, no início de julho. Essa é uma marca do treinador, que, de ponto em ponto, tenta devolver a confiança para o elenco.

Empates do Vitória sob o comando de Carille:

Botafogo 0 x 0 Vitória - 14ª rodada; Vitória 2 x 2 Sport - 16ª rodada (gols sofridos aos 44 e 53 minutos do segundo tempo); Mirassol 1 x 1 Vitória - 17ª rodada (gol sofrido aos seis minutos do primeiro tempo); Vitória 2 x 2 Palmeiras - 18ª rodada (gols sofridos aos 25 e 41 minutos do segundo tempo).

Mas aquela lógica do "se não der para ganhar não perde" foi invertida em alguns momentos dessa trajetória, a exemplo dos jogos contra Sport e Palmeiras. Em ambas as ocasiões o Rubro-Negro estava com os três pontos pontos e deixou o resultado escapar. Foram quatro pontos perdidos que, com certeza, vão fazer muita falta.

continua após a publicidade

O Vitória está na 16ª posição do Brasileiro, com 18 pontos, mas todos os times que estão atrás têm jogos a menos e podem empurrar a equipe para a zona de rebaixamento. Por isso, não há outro resultado a ser consquistado contra o Juventude, às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, que não seja a vitória. Nem um empate serve.

— Eu já tive essa experiência. A gente não tem que olhar para os adversários, temos que olhar só para nós. Temos uma pontuação a ser atingida e é ela que vamos buscar. Vamos pensar a cada jogo, a cada decisão. E a próxima é o Juventude dentro de casa — destacou Carille depois da derrota para o São Paulo.