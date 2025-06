Depois de 14 dias de férias, a reapresentação do elenco do Vitória aconteceu na tarde desta sexta-feira, na Toca do Leão. Com um elenco diferente e duas caras novas, o Rubro-Negro abriu os trabalhos de olho na sequência da temporada, especialmente no primeiro desafio após a parada, contra o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

O dia começou com discursos do presidente Fábio Mota e do técnico Thiago Carpini. Entre os jogadores que ouviram as mensagens estavam o goleiro Thiago Couto e o meia português Rúben Rodrigues, as duas únicas contratações do Vitória neste período de férias.

Logo depois, os atletas passaram por avaliações na academia de musculação e na fisioterapia e correram em torno do campo Bebeto Gama, no CT do clube.

Lesionados e situação de Rúben Rodrigues

Dois atletas, porém, se recuperam de lesões graves e fizeram atividades separadas do restante do grupo. O lateral Jamerson, que passou por operação do tornozelo direito, e o zagueiro Kauan, recém-operado no tornozelo esquerdo, iniciaram os trabalhos na fisioterapia.

Já o português Rúben Rodrigues, anunciado na última quinta-feira, foi aprovado pelo Departamento de Saúde e Performance do Vitória e, nesta sexta, deu continuidade aos exames de rotina em clínica parceira do clube. Ele está apto a atuar.

O Vitória volta a treinar na manhã deste sábado em preparação para enfrentar o Confiança, às 21h30 do dia 8 de julho (horário de Brasília), no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

Vale lembrar que cinco jogadores não fazem mais parte dos planos do Vitória: Wellington Rato, Janderson, Carlos Eduardo, Bruno Xavier e Hugo, esses três últimos já tiveram rescisão anunciada. Outro que deixou o elenco durante a pausa foi o goleiro reserva Gabriel, que serviu como moeda de troca com o Sport e viabilizou a chegada de Thiago Couto.

Veja fotos da reapresentação do Vitória

Fábio Mota discursa para os jogadores em reapresentação (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Atletas do Vitória reunidos na academia do clube (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Atletas do Vitória reunidos na academia antes de treino (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Goleiro Thiago Couto em reapresentação do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Carpini conversa com Gustavo Vieira em reapresentação (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)