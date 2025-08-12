O cenário é bem parecido com o de 2024: o Vitória começa o Brasileirão mal, vê que o trabalho será insustentável, muda de treinador e demora a engrenar. No ano passado as alterações deram certo ao término da 38ª rodada. Já em 2025, o futuro ainda é turvo para o torcedor, que se apega em uma nova mudança de rota depois de ver o time terminar o primeiro turno com mais uma campanha decepcionante.

O mais preocupante é que o Vitória já completou as 19 primeiras rodadas do Brasileirão. Só outros quatro times conseguiram cumprir à risca o calendário. Em outras palavras, os concorrentes da equipe têm jogos a menos e podem empurrar o Rubro-Negro para a zona de rebaixamento.

Seria um pesadelo para o trabalho do recém-chegado Fábio Carille, mas é um cenário já visto pelo torcedor anteriormente. Em 2024, inclusive, a situação foi ainda pior. Se agora o Leão tem 18 pontos, no ano passado fechou as primeiras 19 rodadas com 15, muito pelo início ruim sob o comando do técnico Léo Condé. Quem "salvou a pátria" foi Thiago Carpini, que chegou no meio do campeonato e guiou o time rumo à vaga na Sul-Americana.

Neste ano a lógica se inverteu: saiu Carpini e entrou Carille, em um momento pouco oportuno por erros de planejamento da diretoria. O ex-treinador do Vitória foi demitido na primeira partida pós-Mundial, o que deixou o novo comandante sem muito tempo para treinar e queimou um intervalo de preparação de 15 dias antes da volta do calendário brasileiro.

Não à toa, esse é o terceiro pior primeiro turno do Vitória na história dos pontos corridos. Só leva a melhor quando comparado a 2014 e 2024.

2008: 32 pontos e dez vitórias, na 5ª posição;

25 pontos e sete vitórias, na 12ª posição; 2010: 22 pontos e cinco vitórias, na 15ª posição (rebaixado ao fim do Brasileirão);

23 pontos e seis vitórias, na 13ª posição; 2014: 15 pontos e três vitórias, na 20ª posição (rebaixado ao fim do Brasileirão);⬅️

22 pontos e cinco vitórias, na 15ª posição; 2017: 19 pontos e cinco vitórias, na 18ª posição;

19 pontos e cinco vitórias, na 18ª posição (rebaixado ao fim do Brasileirão); 2024: 15 pontos e quatro vitórias, na 19ª posição;⬅️

Elenco do Vitória reunido antes de partida do Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Erros de rota do Vitória no Brasileirão

É dentro de todo esse caos institucional que Fábio Carille tenta encaixar o trabalho para trazer alguma estabilidade. Mas não é uma tarefa fácil. Com pouco tempo para aplicar ideias, o treinador usou muito da conversa para manter o time estável depois da estreia com derrota para o Internacional.

O resultado foi cinco jogos de invencibilidade, com uma chuva de empates que não afastaram o time do perigo do rebaixamento. Ainda assim, o trabalho parecia ganhar forma, até vir o baque contra o São Paulo.

A derrota não estraga o que vinha sendo feito, mas escancara algumas lacunas no elenco do Vitória que podem cobrar caro em momentos críticos - como o de lesões escessivas - e mostra que a reformulação do elenco não acontece do dia para a noite. É preciso tempo. Nenhum atleta que chegou nesta segunda janela de transferências conseguiu corresponder à altura do que o Vitória pede neste momento.

— O time passa por uma reestruturação. Na 19ª rodada tivemos a estreia de três jogadores. Acredito muito nesse grupo, acredito que o segundo turno vai ser diferente. Começando pelo próximo jogo em casa contra o Juventude. Ninguém vai jogar a toalha. Contamos muito com o apoio do torcedor para reagir na competição — destacou Carille depois da derrota para o Tricolor paulista.

Se fora de casa o time ainda não sentiu o cheiro dos três pontos, resta acreditar na força do Barradão para tentar reiniciar a remontada a partir das 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), quando o Vitória recebe o Juventude, pela 20ª rodada.