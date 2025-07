O time profissional do Vitória volta, nesta quarta-feira, aos treinos em dois turnos de olho na partida contra o Confiança, marcada para as 21h30 do dia 8 de julho (horário de Brasília), pelas quartas da Copa do Nordeste.

Agenda do Vitória

Os atletas se apresentam às 8h (de Brasília) para trabalhos na academia, enquanto a partir das 15h a comissão técnica dará início aos treinos técnicos e táticos.

Este dia na história

Luidy e Léo Gomes comemoram segundo gol contra o Figueirense (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Há exatamente três anos, no dia 2 de julho de 2022, o Vitória vencia o Figueirense no Barradão por 2 a 0, com gols de Rafinha e Luidy, encerrava um jejum de quatro jogos na primeira faseSérie C e dava início à arrancada rumo ao acesso heroico à Série B.

+ Rúben Rodrigues revela início tardio no futebol e vê Vitória à frente de europeus

Decisões à vista

Treino do time feminino do Vitória (Foto: Karla Porto / EC Vitória)

Tanto o time feminino quanto a equipe sub-20 seguem a preparação para as decisões marcadas para este sábado. Enquanto as Leoas decidem o acesso à elite do futebol feminino contra o Atlético-MG a partir das 15h (de Brasília), no Barradão, os garotos da base se preparam para as oitavas de final do Campeonato Baiano contra o Ypiranga, também às 15h de sábado, na Vila Canária.

Vale lembrar que o Vitória feminino precisa reverter a vantagem de 1 a 0 construída pelo Galo no jogo de ida das quartas de final, na Arena MRV.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste; Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Botafogo x Vitória (21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

(21h30 do dia 15/07) - 14ª rodada do Brasileirão; Vitória x Bragantino (18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

