Antes mesmo da apresentação do português Rúben Rodrigues, segundo reforço do Vitória desde a parada para o Mundial de Clubes e primeiro estrangeiro contratado nesta temporada, o executivo de futebol Gustavo Vieira pegou os microfones da sala de imprensa do Barradão para explicar o cenário do atual mercado de transferências e justificar a mais nova contratação do clube.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Rúben tem 28 anos, se profissionalizou aos 21 e é pouco conhecido aos olhos dos brasileiros, já que atuou a carreira toda em divisões inferiores da Holanda e Inglaterra. Antes de vir para o Vitória, ele estava em bom momento pelo Oxford United, time que ajudou a levar para a segunda divisão inglesa.

De acordo com Gustavo Vieira, neste momento será necessário olhar cada vez mais para esses mercados, já que a maioria dos atletas nacionais fizeram sete jogos pelos seus clubes nas diferentes divisões do futebol brasileiro, o que dificulta as contratações do Vitória.

continua após a publicidade

— Essa janela é um pouco peculiar, diferente das outras que a gente viveu. Tivemos uma pausa no campeonato, então o assunto é transferência, já que não teve jogo e treino. Tem sido peculiar porque a pausa se deu depois da 12ª rodada. Os atletas nacionais só poderiam ter jogado sete vezes, e a grande maioria deles já tinham completado sete jogos. Então ficou ainda mais difícil — destacou Gustavo Vieira.

— Por isso nós tivemos que olhar para fora, alternativas que não são de costume nosso. Eu vim aqui hoje apresentar o Rúben Rodrigues, que é uma materialização disso que eu estou comentando, com uma trajetória na Europa. Nós e outros clubes precisamos ir atrás desses jogadores de fora do Brasil — completou.

continua após a publicidade

Gustavo Vieira explica filosofia do Vitória para contratações em entrevista (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Mais reforços estão por vir no Vitória?

Antes mesmo da parada no Campeonato Brasileiro, o presidente Fábio Mota afirmou que o Vitória iria se reapresentar com muitas caras novas, mas, por enquanto, apenas o meia Rúben Rodrigues e o goleiro Thiago Couto são novidades na Toca do Leão.

Mas a tendência é que cheguem mais jogadores até a reestreia no Brasileirão, contra o Internacional, no dia 12 de julho, pela 13ª rodada, já que setores como a lateral esquerda e a defesa sofrem com as lesões e carecem de opções no elenco. A ideia da diretoria é trazer de quatro a cinco atletas até o fechamento da janela, que vai do dia 10 de julho a 2 de setembro.