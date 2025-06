O Vitória fez uma apresentação diferente na tarde desta segunda-feira. Anunciado oficialmente na última quinta, o meia português Rúben Rodrigues concedeu entrevista aos jornalistas, no Barradão, e concretizou a primeira contratação estrangeira do Rubro-Negro em 2025, a quinta das mais de 100 chegadas na era Fábio Mota. Com início tardio no futebol e passagens pela Holanda e Inglaterra, o atleta vê o time baiano como uma oportunidade de explorar novos lugares e vivenciar um novo estilo de jogo.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

— Eu sempre gostei de desafios novos. Eu estava na Holanda quando surgiu a pandemia. Depois fui para a Inglaterra sozinho, me adaptei bem e passei cinco anos lá. Mas percebi que precisava de coisas novas, experiências mais familiares. O Brasil é uma oportunidade perfeita para me testar fora da Europa, até porque aqui se fala português. O Vitória desde o início foi muito bom para mim, muito diferente da Europa, muito melhor e mais familiar — destacou.

Rúben Rodrigues ao lado do diretor de futebol Gustavo Vieira (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Além da mudança cultural abrupta, outro fator que chamou a atenção de Rúben Rodrigues foi a estrutura do Vitória, que ele classificou como muito superior em relação aos clubes pelos quais ele passou.

continua após a publicidade

— Aqui a estrutura é muito melhor do que nos clubes que eu joguei. Aqui ficamos muito tempo com o time, os treinos são mais longos. É importante ter os jogadores unidos no dia a dia. O hotel dentro do clube, por exemplo, não tem na Inglaterra. É uma coisa que eles poderiam fazer mais por lá.

A diretoria do Vitória foi buscá-lo no Oxford United, da segunda divisão da Inglaterra, e fechou contrato até junho de 2027. Com bons números na Inglaterra, o atleta de 28 anos é querido pelos clubes onde passou. Mas o que pouca gente no Brasil sabe é que a história de Rúben no futebol começou, de fato, quando ele tinha 21 anos.

continua após a publicidade

— Quando eu era mais jovem eu não joguei profissional, só comecei aos 21 anos em uma equipe pequena na Holanda. Nunca sonhei em uma coisa como essa. Estou muito orgulhoso e ainda quero ver como esse processo vai acabar — revelou.

Veja abaixo os números de Rúbens nas últimas temporadas:

2025: Oxford United (ING) - 41 jogos, quatro gols e três assistências;

2023/24: Oxford United - 54 jogos, nove gols e seis assistências;

2022/23: Notts County (ING) - 46 jogos, 19 gols e 16 assistências;

2021/22: Notts County - 51 jogos, 22 gols e nenhuma assistência;

2020/21: Notts County - 41 jogos, 13 gols e nenhuma assistência;

2019/20: Den Bosch (HOL) e Notts County - 28 jogos, 12 gols e sete assistências.

Características de jogo

Rúben Rodrigues é o novo camisa 20 do Vitória (Foto: Rafael do Carmo / Lance!)

Carente de um camisa 10 clássico, o Vitória parece ter ganho mais uma opção para o setor. De acordo com o próprio Rúben Rodrigues, ele gosta de jogar pelo meio e flutuar pelos lados do campo. O novo reforço, inclusive, já deu pistas de que pode sim dividir o campo com o Matheuzinho.

— Eu prefiro jogar no centro com mais liberdade para flutuar, mas vai depender do que o professor quer. Gosto de partir do centro para atacar o espaço [...] Gosto de jogar com o pé direito, na Inglaterra joguei mais como direito. Mas eu prefiro estar do lado esquerdo, para finalizar mais.

— O que eu falei com o técnico é que aqui os jogadores gostam da bola no pé, mas a maioria dos gols do time são de bolas paradas. Gosto de buscar a bola na defesa, trabalhar as jogadas, chegar ao ataque e pressionar — avisou.

Agora o camisa 20 do Vitória vai tentar usar o período restante até o fim do Mundial de Clubes para se adaptar e ficar pronto para uma possível estreia contra o Internacional, em partida marcada para as 16h30 do dia 12 de julho (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

— Dia 12 espero estar ao menos no banco de reserva, mas temos que falar com a fisioterapia para não me lesionar. O Matheuzinho é um jogador diferente, podemos montar um meio-campo comigo e Matheuzinho. Vamos trabalhar isso — completou.

Leia mais notícias do Vitória

➡️Vitória não pode registrar os novos reforços na Copa do Nordeste; entenda

➡️Entenda por que o Vitória contratou o português Rúben Rodrigues

➡️Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 30/6/2025