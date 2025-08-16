O Vitória estava com o jogo na mão no segundo tempo, com um jogador a mais e 2 a 0 de vantagem no placar. Mas, a partir da expulsão de Neris, aos 21 minutos, o Rubro-Negro sucumbiu na partida. Ao abdicar de jogar, o time de Carille viu o Juventude reagir e empatar o confronto por 2 a 2, com direito a gol nos acréscimos, cenário que se repetiu, dessa mesma forma, nos últimos dois jogos no Barradão, contra Sport e Palmeiras.

Em entrevista depois do jogo, o artilheiro Renato Kayzer, que marcou os dois gols do Vitória, desabafou com o time e se mostrou inconformado com mais uma frustração em casa.

— Com toda a sinceridade, minha vontade é de esculachar, viu? Tem que ter cabeça fria, não está tudo perdido, mas também não está tudo bem. Mais uma vez pecamos no final. É cansativo, mas temos que tentar melhorar. Fizemos um bom jogo com um a mais… Infantilidade, essa é a palavra hoje — disse Kayzer em entrevista ao canal Premiere depois do empate entre Vitória e Juventude.

Contratado para a disputa do Brasileirão, esse foi o sétimo gol do atacante com a camisa vermelha e preta. Apesar da frustração, ele se consolida cada vez mais no time.

Próximo desafio do Vitória

O técnico Fábio Carille vai ter mais uma semana cheia de treinamentos para ajustar o time antes da partida contra o Flamengo, marcada para as 21h da próxima segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Leão é o 16º colocado, com 19 pontos, e corre risco de acabar a rodada na zona de rebaixamento.