O Vitória busca uma nova opção para o setor ofensivo depois da saída de Janderson, artilheiro da equipe em 2025. Um dos nomes que interessam a diretoria é o panamenho Ismael Díaz, que atualmente joga na Universidad Católica (EQU), um dos adversários do Rubro-Negro na fase de grupos da Sul-Americana. O histórico financeiro manchado do clube baiano ao longo dos últimos anos, no entanto, gera desconfiança para os equatorianos.

De acordo com a apuração do Lance!, a Universidade Católica não aceita parcelar o pagamento por conta do histórico do Vitória com transferban, punição que apareceu constantemente nas últimas temporadas da equipe, muitas vezes por herança das más gestões que passaram pelo clube anteriormente.

Outro agravante foi a negociação com o atacante equatoriano Jordy Caicedo, em 2019. À época, o atleta estava no El Nacional, também do Equador, mas pertencia à Universidad Católica. O Vitória entrou em acordo com o clube para a contratação, mas demorou para quitar o pagamento. Assim, o Rubro-Negro foi notificado pela Fifa e recebeu um transferban - quando fica impedido de registrar novos jogadores. A Universidad Católica esperava receber uma quantia de 580 mil dólares, cerca de R$ 3 milhões na cotação da época.

Alvo do Vitória é artilheiro em duas copas

Ismael Díaz em viagem com o elenco

Dentro de campo, Ismael Díaz justifica o interesse do Vitória pelos números que tem na temporada até agora. Artilheiro da Sul-Americana ao lado de Paredes (Puerto Cabello) e da Copa Ouro, com a seleção panamenha - ele tem seis gols em cada uma das competições -, o atacante chegou a 20 bolas na rede em 30 jogos nesta temporada e se consolidou como um dos destaques da Universidad Católica e do Panamá.

Ismael Díaz, inclusive, encaixa na nova filosofia do Vitória de olhar para o mercado externo diante das dificuldade impostas pela janela de meio do ano, quando a maioria do atletas já completou sete jogos por seus clubes no Campeonato Brasileiro, e do interesse do diretor executivo Gustavo Vieira em ter estrangeiros no elenco.