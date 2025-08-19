Depois de folga na última segunda-feira, o Vitória volta aos trabalhos nesta terça e inicia a preparação para enfrentar o Flamengo às 21h da próxima segunda (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O elenco se reapresenta às 15h desta terça e segue essa rotina até sábado. No domingo, a equipe treina pela manhã e viaja à tarde para o Rio de Janeiro.

Kayzer treina na Toca do Leão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Sub-20

O time sub-20 do Vitória encerra, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o Americano-MA às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste da categoria. O Leão lidera o Grupo D com quatro pontos, um a mais que o vice-líder Sport.

Time feminino

A Leoas se reapresentaram na última segunda e seguem, nesta terça, os treinamentos de olho na estreia do Campeonato Baiano, marcada para as 15h deste sábado (horário de Brasília) contra o Atlético de Alagoinhas, no CT do Barradão.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (data e horário a definir) - 25ª rodada do Brasileirão.

