O Vitória amargou mais uma decepção sob o comando de Fábio Carille. Depois de abrir 2 a 0, o Rubro-Negro abdicou do jogo e viu o Juventude reagir no Barradão, na noite deste sábado, para empatar a partida na reta final. Contextos parecidos marcaram outras frustrações do time em casa pelo Brasileirão, como os empates contra Sport e Palmeiras, que, coincidentemente, também foram de 2 a 2.

Em entrevista coletiva depois do confronto, Carille pediu mais malandragem ao Vitória para segurar os resultados e destacou o desgaste da equipe.

— Dos quatro jogos que eu fiz em casa, em todos aconteceram a mesma coisa. Temos que ser realistas. Contra o Bragantino a bola não entrou. Requer mais malandragem nossa, requer uma melhora na parte física — analisou o treinador.

Vale destacar que o Vitória teve onze desfalques para este confronto contra o Juventude. Além dos titulares Ronald e Zé Marcos, que estavam suspensos, Matheuzinho, Raúl Cáceres, Claudinho, Romarinho, Rúben Ismael, Jamerson, Kauan Coutinho, Baralhas e Willian Oliveira seguem no departamento médico. A lista é grande, e a esperança é ter parte desses jogadores de volta ao longo desta próxima semana.

— Eu já falei isso em outras coletivas, precisamos melhorar nossa parte física. Nosso departamento médico está lotado também por isso, são jogos desgastantes e na reta final o corpo não está preparado, aí sente as lesões. São nove jogadores lesionados e dois suspensos. Precisamos melhorar a parte física para suportar mais os jogos. Foi assim contra o Sport, Palmeiras, e contra o Bragantino eu não sei como a bola não entrou. Ficamos chateados, mas temos que olhar para frente.

Próximos passos do Vitória

O Vitória de Carille agora tem mais uma semana cheia de treinamentos para levantar a poeira e se preparar para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. O duelo de Rubro-Negros entre Flamengo e Vitória está marcado para as 21h da próxima segunda-feira (25), no Maracanã.

— Todos temos que ficar tristes e bravos, mas temos que olhar para frente. O Campeonato vai ser decidido em detalhes, faltam 18 rodadas, muita coisa para acontecer. Já provamos que somos capazes, mas precisamos manter isso por noventa minutos para construir as vitórias — completou Carille.