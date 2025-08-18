Depois do empate com sabor de vitória para o Juventude no Barradão, no último sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão, o treinador Thiago Carpini usou a entrevista coletiva para destacar as fragilidades do Vitória, clube que ele treinou até o mês passado, e esclarecer alguns boatos a respeito da sua demissão após eliminação vexatória na Copa do Nordeste.

Carpini rebateu críticas que recebeu durante seu trabalho no Rubro-Negro baiano e destacou o carinho que tem pelos funcionários e pela instituição.

— Em relação a reforços, a gente trata desses assuntos internamente, mas acho importante que o executivo fale sobre isso. Tem uma coisa que aprendi aqui no Vitória: muitas vezes eu falei como se estivesse contratando, e as pessoas achavam que eu mandava aqui, mas tinha o executivo, que era o Manoel [Tanajura]. Dependendo da comunicação, isso pode te expor demais e trazer muitas coisas ruins— iniciou o técnico.

— Aproveitando, quero reiterar meu respeito à instituição. Muitas pessoas disseram que quando eu fui demitido eu não vim buscar meu material porque não tinha relação ou clima para isso, mas eu vim buscar o meu material. Fui abraçado pelas tias da cozinha, pelo pessoal de saúde e performance, os atletas… O fato de eu não conseguir os resultados e amargar as eliminações, que, de fato foram vexatórias e eu tenho responsabilidade, não tira o respeito que todos aqui têm comigo. Acho que eu não sou um cara tão arrogante e prepotente assim, tenho coisas boas também. Infelizmente as pessoas vivem de like, e falar mal dá mais like — completou.

Thiago Carpini comemora empate do Juventude contra o Vitória, no Barradão (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Fragilidades do Vitória

Ciente dos pontos fortes e fracos do Vitória, o treinador da equipe gaúcha também destacou algumas fragilidade do Rubro-Negro no Barradão que foram aproveitadas pelo Juventude. Depois de sair perdendo por 2 a 0, a equipe de Caxias do Sul buscou o empate na reta final do segundo tempo em confronto direto contra a zona de rebaixamento.

— Acho que se tivesse mais tempo, a gente teria condições de empurrar ainda mais o adversário, levando em consideração uma coisa que eu conheço muito aqui no Vitória: o aspecto emocional quando as coisas não acontecem aqui no Barradão. Preciso enaltecer a nossa recuperação, ponto muito importante. Sei bem o quão é difícil de jogar aqui, tenho muito carinho por esse clube.

O Juventude agora se prepara para enfrentar o Vasco às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília) no Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. Já o Vitória só joga às 21h da próxima segunda-feira, quando enfrenta o Flamengo no Maracanã, pela 21ª rodada.