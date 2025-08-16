Vitória e Juventude estão escalados para o confronto de logo mais às 18h30 (de Brasília), em um Barradão lotado, pela 20ª rodada do Brasileirão. Com muitos desfalques por lesão, Fábio Carille precisou até improvisar para colocar onze atletas em campo. Já Thiago Carpini, agora no time gaúcho, também sofre com ausências, mas tem novas opções e vai promover estreia na equipe.

A começar pelos lesionados do Vitória, Jamerson, Kauan Coutinho e Rúben Ismael se recuperam de cirurgia e eram ausências certas para a partida. Por outro lado, Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Romarinho e Baralhas ficaram em tratamento durante a semana e também não entram em campo.

Além desse grande pacote de jogadores, o zagueiro Zé Marcos e o volante Ronald estão suspensos do jogo por terem levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, no último sábado. Ambos são titulares do time de Fábio Carille. Neris e Cantalapiedra ficam com as vagas na defesa e meio-campo, respectivamente.

Diante de tantas lacunas, o treinador convocou 23 atletas para o confronto, sendo três deles da base: o lateral-direito Paulo Roberto, o zagueiro Andrei e o meio-campista Wendell.

Um grande problema para o Vitória, inclusive, é a lateral direita, já que as duas opções para a posição (Raúl Cáceres e Claudinho) estão fora do jogo. Assim, Carille improvisou Lucas Braga na posição e tem o jovem Paulo Roberto, de 19 anos, no banco de reservas.

A boa notícia para Carille são os retornos de Pepê, que teve punição do STJD convertida em multa, e Erick, que não jogou contra o São Paulo por pertencer à equipe paulista.

Como vem o time de Carpini?

A equipe de Caxias do Sul, inclusive, tem novidades e estreia no Barradão. O goleiro Jandrei faz seu primeiro jogo pela equipe já como titular, enquanto os recém-chegados Igor Formiga (lateral-direito) e Rafael Bilú (atacante) viajaram com a delegação e estão no banco de reservas. Além deles, o zagueiro Wilker Ángel cumpriu suspensão contra o Corinthians e volta à lista de relacionados.

Por outro lado, Carpini tem os desfalques de Gilberto, Marcos Paulo, Lucas Fernandes, Rodrigo Sam e Ewerthon, todos no departamento médico.

Escalação de Vitória e Juventude

Diante disso, a escalação do Vitória contra o Juventude tem: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Já o Juventude entra em campo com: Jandrei; Reginaldo, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Batalla e Gabriel Taliari.

VITÓRIA X JUVENTUDE

20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Juventude: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).