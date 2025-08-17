Depois do empate amargo contra o Juventude no último sábado, o Vitória tem folga neste domingo e se reapresenta nesta segunda para iniciar mais uma semana cheia de treinamentos.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

Depois da frustração em casa contra o Juventude, resta ao Vitória levantar a poeira e se preparar durante a semana para o duelo contra o Flamengo, marcado para as 21h da próxima segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

+ Carille se decepciona em empate com Juventude e pede ‘mais malandragem’ ao Vitória

Matheuzinho faz exercícios na academia (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Futebol de base

O time sub-20 do Vitória não compromisso marcado na agenda para este domingo. A partir desta segunda a equipe continua preparação para enfrentar o Americano às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste da categoria. Já os times sub-17 e sub-15 entram em campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Baiano, ambos contra o Jacobina.

continua após a publicidade

Corrida do Leão

O Vitória programou uma virada de lote neste domingo para os interessados em participar do evento, que esta marcado para a manhã do dia 26 de outubro, no Barradão. Os preços e ingressos podem ser consultados aqui.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 25/08) - 21ª rodada do Brasileirão; Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) - 22ª rodada do Brasileirão; Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) - 23ª rodada do Brasileirão; Vitória x Fluminense (data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) - 24ª rodada do Brasileirão; Grêmio x Vitória (data e horário a definir) - 25ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Carille se decepciona em empate com Juventude e pede ‘mais malandragem’ ao Vitória

➡️Melhores Momentos: Juventude busca empate com Vitória no Brasileirão

➡️Kayzer desabafa após empate do Vitória com Juventude: ‘Vontade é de esculachar’