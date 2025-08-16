Em um confronto com dois tempos totalmente distintos pela 20ª rodada do Brasileirão, o Juventude surpreendeu o Vitória no Barradão, na noite deste sábado, e buscou o empate por 2 a 2 depois de ficar com desvantagem de dois gols. Absoluto na etapa inicial, o Rubro-Negro aproveitou o homem a mais e dominou o jogo, mas o cenário se inverteu nos 45 minutos finais. A equipe gaúcha reagiu depois da expulsão de Neris e buscou o empate nos acréscimos com Nenê. Renato Kayzer marcou os dois do Leão, enquanto Igor Formiga foi o responsável pelo outro gol dos visitantes.

No fim o resultado não foi bom para ninguém, mas Thiago Carpini saiu com gosto de triunfo em seu reencontro com o Barradão. O Vitória segue ameaçado na 16ª posição, com 19 pontos, enquanto o Juventude, com dois jogos a menos, fica na 18ª posição, com 15 pontos.

Vitória domina o primeiro tempo

O Vitória começou a partida com uma série de desfalques, mas o apetite para tentar fugir da zona perigosa da Série A falou mais alto. Logo aos dois minutos, Kayzer foi acionado por Erick na área e chutou em cima do estreante goleiro Jandrei. O Rubro-Negro seguiu com postura ofensiva e encontrou mais uma oportunidade clara com Cantalapiedra depois de bom passe de Lucas Braga. O espanhol saiu de cara para o gol, sofreu falta de Cipriano e provocou a expulsão do zagueiro adversário após análise do VAR.

O jogo, então, passou a ficar picotado. A equipe gaúcha se utilizou das faltas para travar o fluxo da partida e tentar deixar o aspecto anímico ao seu lado a cada volta do ponteiro. Os visitantes até buscaram sair um pouco do campo de defesa, mas o Vitória tinha o controle do confronto e utilizava-se das beiradas para encurralar o Juventude. Foi assim que, aos 31 minutos, Erick achou Cantalapiedra na segunda trave em cruzamento preciso e deixou o espanhol na boa para escorar em direção a Renato Kayzer na pequena área. Dali o camisa 79 não desperdiça. Gol de cabeça para abrir o placar.

Com um a mais, o Vitória teve controle total do jogo e ainda teve chances para ampliar, com Erick e Ricardo Ryller, enquanto o Juventude seguiu no modo defensivo e sem levar perigo. Esse cenário se refletiu nas estatísticas: 59% de posse de bola e 14 a 3 em finalizações a favor do Rubro-Negro baiano.

Renato Kayzer comemora gol contra o Juventude (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Juventude busca reação

O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Vitória, mas o segundo já começou com 2 a 0. Logo depois do apito de Raphael Claus, Erick jogou a bola para o ataque e apostou em uma disputa de Kayzer com dois zagueiros do Juventude. O atacante, então, acreditou, aproveitou falha de Abner e chutou cruzado para estufar as redes de Jandrei aos 20 segundos.

Com a vantagem no placar, o Vitória se acomodou e cometeu o erro de chamar o Juventude para o seu campo. A equipe gaúcha cresceu na partida e passou a ameaçar. Primeiro, exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo aos oito minutos; em seguida, saiu o gol de Giraldo em cochilo da defesa rubro-negra, mas o VAR flagrou impedimento.

Aos 20 minutos, foi a vez de Neris levar cartão vermelho depois de cometer falta em Taliari, que acabou substituído ao levar pancada na cabeça. Com o número de peças igualado novamente, o Vitória de Carille se perdeu e abdicou totalmente da partida. O Juventude percebeu o cenário mais favorável e passou a controlar as ações até ser premiado aos 35 minutos, quando Igor Formiga aproveitou ótimo cruzamento de Nenê e cabeceou no canto de Lucas Arcanjo para diminuir.

O desastre estava desenhado, e a torcida do Vitória parecia sentir que o previsível ia acontecer. Não é a primeira vez que o time de Carille tem essa postura e sofre nos minutos finais. Foi assim contra o Palmeiras e o Sport, e se repetiu contra o Juventude. Aos 55 minutos, Fabri colocou a mão na bola dentro da área e cedeu pênalti ao Juventude. Frio, Nenê não desperdiçou. Mais um 2 a 2 frustrante para o Rubro-Negro, enquanto o time do invicto Thiago Carpini ganha mais ânimo para a sequência.

Vitória e Juventude duelaram pelo Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Próximos jogos

O Vitória agora tem mais de uma semana de preparação antes de enfrentar o Flamengo na próxima segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), no Marcanã. Já o Juventude tem compromisso marcado para as 18h30 do domingo, no Alfredo Jaconi, contra o Botafogo.

VITÓRIA 2 X 2 JUVENTUDE

20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

🥅 Gols: Renato Kayzer, 31'/1ºT e 0'/2ºT (Vitória); Igor Formiga, 35'/2ºT, Nenê, 55'/2ºT (Juventude);

🟨 Cartões amarelos: Abner, Wilker Ángel (Juventude); Lucas Halter (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: Cipriano (Juventude); Neris (Vitória);

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 27.142;

💸 Renda: R$ 668.677,00.

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Fábio Carille):

Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Aitor Cantalapiedra (Felipe Cardoso); Erick (Fabri), Osvaldo (Edu) e Renato Kayzer.

JUVENTUDE (Thiago Carpini):

Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Nenê), Jadson e Mandaca; Gabriel Veron (Giraldo), Batalla (Wilker Ángel) e Gabriel Taliari (Ênio).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).