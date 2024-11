O Vasco perdeu para o Internacional por 1 a 0, com casa cheia. Ao fim da partida, Rafael Paiva foi bastante hostilizado em São Januário, mas alguns torcedores não consideram o técnico como o principal culpado. Nas redes sociais, internautas defendem que o grande problema é o elenco curto e pouco qualificado do clube, fruto de janelas de transferência mal planejadas. Veja;

continua após a publicidade

➡️ Vegetti manda recado à torcida do Vasco após xingamentos em São Januário

O VASCO simplesmente tomou o gol e não conseguiu reagir.



O físico do time está destruido.



12 dias sem jogos. Os reservas entraram mais cansados que os titulares.



Mas tem alguns canais de YouTube, que defendem Daniel Félix.



Tenebroso. pic.twitter.com/s84SAl2cnv — ✠Estagiário do VASCO✠ (@EstagiarioVasco) November 22, 2024

Diretor executivo vindo do América-RN



Diretor técnico que só trabalhou no Bangu



Membro da comissão técnica que estava na pior temporada da nossa história



CEO que estava envolvido em rebaixamento de 2 times na Série A



Preparador físico amador



Nada é coincidência — Augusto Ferron ✠ (@augustoferron_) November 22, 2024

3 derrotas consecutivas.

3 jogos sem nem fazer gol.



Próximo jogo: Corinthians Fora.



Um time que IGNOROU a janela de meio do ano enquanto todo mundo se reforçou.



Sul-americana está bom demais. — LOUD Renato Vicente (@orenatovicente) November 22, 2024

Eu fico entre a cruz e a espada sobre o Rafael Paiva.



Ao mesmo tempo que acho ele inexperiente, teimoso, sem repertório tático e que o trabalho bateu no teto, ao mesmo tempo também fico sem saber qual treinador pronto e melhor assumiria essa bomba relógio de time limitado em 25. — Wesley Curty (@wesley_curty) November 22, 2024

Pegaram o Paiva como culpado, mas é um treinador jovem que erra.



O que me deixa indignado mesmo é a preparação física e a janela.



O cara é obrigado a improvisar lateral na ponta, pois as opções dele é: Émerson Rodríguez, Jean David, Rossi, Rayan (que não é ponta), Alex. Foda! — Gustavo Dias (@gustavodias1992) November 22, 2024

O Vasco não vai ser rebaixado por conta do Rafael Paiva que fez um autêntico MILAGRE com um dos piores elencos da série A. https://t.co/v0DSSTyWtZ — Rodrigo ★ (@RodFerreiraBFR) November 22, 2024

a torcida do vasco vai criticar o rafael paiva mas vendo de fora que elenco horroroso tem o vasco pqp são três craques no elenco e o resto nível série B — sei lá (@nunesgfbpa) November 22, 2024

O trabalho do Paiva acabou. Na real, não acho ele o maior culpado e sigo a opinião que qualquer treinador acabaria sucumbindo frente ao nosso fraco elenco



Mas não é questão de opinião pessoal mais. Não importa quem concorda ou discorda. Paiva já está demitido. Assim é o futebol — Helder Floret ✠ (@hfloret) November 22, 2024

O que vem pela frente?

A derrota contra o Internacional distancia o Vasco do sonho de jogar a Libertadores em 2025. Agora o Cruz-Maltino passa a ocupar a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos.

O Vasco volta a campo para enfrentar o Corinthians, em um reencontro tenso com seu ex-treinador Ramón Díaz, que recentemente deu declarações polêmicas sobre o clube. O Cruz-Maltino viaja até São Paulo, onde joga com o Timão às 16h de domingo (24), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️Ramón Díaz declara: 'Corinthians é muito maior do que o Vasco'