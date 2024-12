VP jurídico do Vasco explica penhora da Sede do Calabouço

O vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, se manifestou após a Justiça Federal determinar a penhora da Sede do Calabouço. O dirigente explicou que o aceite da garantia é um reconhecimento da credibilidade da gestão e do processo de reestruturação.

continua após a publicidade

➡️ Vasco sonda e estuda proposta por zagueiro do Ceará

"Ciente dessa execução, o Vasco se antecipou e ofereceu a sede do Calabouço como garantia, a fim de evitar penhoras nas contas do clube, o que, considerando o valor executado, inviabilizaria a sua operação.

O aceite dessa garantia pelo Poder Judiciário é um reconhecimento da credibilidade da atual gestão e do processo de reestruturação que está em curso."

continua após a publicidade

Do que se trata o processo envolvendo o Vasco?

O Cruz-Maltino não recolhe FGTS há 10 anos, entre 2009 e 2019. Com isso, a União Federal moveu uma execução no valor aproximado de R$ 30 milhões.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco