Em 2023, uma provocação do atacante Soteldo, do Santos, durante goleada contra o Vasco, foi muito relembrada pelos vascaínos quando o Peixe caiu para a Série B, e o time carioca permaneceu na elite do Campeonato Brasileiro. Após a 37ª rodada do Brasileirão 2024, o rebaixamento do Criciúma foi confirmado e, dessa vez, internautas cruz-maltinos recuperaram as provocações do atacante Bolasie. A web, então, relacionou os episódios nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Saiba o que está em jogo em cada partida da rodada final do Brasileirão 2024

Criciúma é rebaixado com uma rodada de antecedência

Com a vitória do Fluminense sobre o Cuiabá por 1 a 0, no Maracanã, o Criciúma não consegue mais sair da zona de descenso e está oficialmente rebaixado para a Série B de 2025. O Tricolor chegou aos 43 pontos, subiu para a 15ª posição e não pode ser mais alcançado pelo time catarinense, em 18º, com 38 pontos. Mesmo que vença seu último compromisso, no próximo domingo (8), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, o Tigre no máximo chega à 17ª posição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Relembre o caso Soteldo x Vasco - A subida na bola

Na ocasião, Soteldo ficou em cima da bola em um lance de ataque do Santos, e o gesto foi visto como provocação ao Vasco, adversário naquele dia. O Peixe venceu por 4 a 1, no confronto direto na luta para fugir da degola. Contudo, ao final do campeonato, o clube paulista foi rebaixado.

continua após a publicidade

➡️ ‘Caso Soteldo’ em Santos x Vasco: ex-árbitros explicam o que é considerado conduta antidesportiva

O gesto de Soteldo causou uma confusão generalizada no duelo diante do Vasco pelo Brasileirão. Os jogadores do Cruz-Maltino se irritaram e revidaram a provocação com entradas fortes.