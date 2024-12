São Paulo x Vasco: onde assistir e horário do jogo pelo NBB

O São Paulo recebe o Vasco, nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Ginásio Poliesportivo Doutor Antônio Leme Nunes Galvão, em São Paulo (SP), pelo NBB. Ambos os times estão entre os oito primeiros do campeonato, com o Tricolor Paulista em 5º e o Cruz-maltino em 8º. A partida será transmitida pelo Youtube do NBB, NBB Basquete Pass, Jumper e Arquibancada Tricolor.

Mesmo na quinta colocação, o São Paulo vem de momento inconstante nos últimos três jogos. O Tricolor Paulista perdeu para o São José, venceu o Fortaleza/Basquete Cearense e foi derrotado para o Unifacisa. Mesmo com os resultados negativos, o Tricolor teve um grande início de temporada, com cinco vitórias nas primeiras cinco partidas. A equipe comandada por Jorge Guerra se encontra na quinta colocação e conta com o brilhantismo do pivô Faverani e o armador Bennett.

Já o Vasco chega embalado, com duas vitorias seguidas, contra o Corinthians e o Paulistano. Porém, o Cruz-maltino vem de resultados ruins contra times da parte de cima da tabela, contra o Flamengo e o União Corinthians. Apesar disso, a equipe treinada por Léo Figueiró se recuperou do início ruim de campeonato e hoje contra com grande fase do ala veterano Marquinhos e do armador Jamaal.

Saiba de todos os detalhes da partida entre São Paulo e Vasco:

Ficha técnica ✅

São Paulo x Vasco - NBB

🗓️ Data: 6 de dezembro de 2024, sexta-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Poliesportivo Doutor Antônio Leme Nunes Galvão (SP)

📺 Onde assistir: Youtube do NBB, NBB Basquete Pass, Jumper e Arquibancada Tricolor