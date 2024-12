Torcedores do Vasco picharam os muros de São Januário e da mega loja do clube, também no complexo do estádio, na noite de quinta-feira (5). Os dizerem eram pedindo a venda da SAF vascaína ao grego Evangelos Marinakis. Nas últimas horas, no entanto, outro nome europeu avançou pela compra.

"Vende pro grego" e "bem-vindo Marinakis", picharam os torcedores do Cruz-Maltino.

Torcedores do Vasco picham muro de loja em São Januário (Foto: Reprodução)

Entenda o cenário

Inicialmente, Evangelos Marinakis informou, no início da semana, que tem conversas para a compra do Vasco. A fala, no entanto, não foi bem recebida em São Januário, uma vez que as partes assinaram um acordo de confidencialidade.

Em paralelo, o empresário italiano Andrea Radrizzani, dono do Sampdoria, demonstrou interesse pela compra da SAF. Assim, os lados iniciaram tratativas e, atualmente, já trocam documentos. Segundo o "GE", o Vasco se vê mais próximo do italiano do que do grego.

Além de Marinakis e Radrizzani, o Cruz-Maltino também tem conversas com um grupo árabe e outro norte-americano.

👀 Quem é Evangelos Marinakis, bilionário que quer comprar a SAF do Vasco?

Nascido em Pireu, na Grécia, Evangelos Marinakis é um empresário bilionário, de 57 anos, dono da Capital Maritime Group, que tem o patrimônio avaliado em 3,7 bilhões de dólares (R$ 22 bilhões na cotação atual), segundo a "Forbes". A empresa conta com uma frota de navios.

A trajetória de Marinakis no mundo do futebol começou em 2010. Na época, o empresário se tornou dono do Olympiacos, além de presidente da Superliga da Grécia e vice da Federação Helênica de futebol. Em 2017, comprou o Nottingham Forest, da Inglaterra. O empresário é o acionista majoritário. Na gestão do empresário grego, o clube inglês fez um processo de reestruturação e, em 2022, conquistou o acesso à Premier League após 23 anos longe da elite. Hoje, a equipe controlada pelo bilionário é a quinta colocada na competição, ao lado do Arsenal e do Chelsea.

No ano passado, Marinakis comprou 80% da SAF do Rio Ave, de Portugal; hoje, o time português é o 10º colocado no Campeonato Português. O grego segue investindo pesado no futebol. Recentemente, o ex-jogador Edu Gaspar renunciou ao cargo de diretor esportivo do Arsenal para liderar o projeto de clubes do empresário.