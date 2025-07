O Vasco volta a campo no próximo sábado (12) para enfrentar o Botafogo. Em reta final de preparação para o restante da temporada, Pablo Vegetti e João Victor comentaram como estão sendo as atividades que antecedem retorno das competições.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🔥 As mais lidas do Vasco:

➡️ Vasco gastou mais de R$ 120 milhões em atacantes de lado do campo

➡️ Perfil dos nomes no radar do Vasco para o ataque

➡️ Coutinho é o 11º cria a usar a camisa 10 no Vasco pós Dinamite

De acordo com Vegetti, a intertemporada está ajudando a equipe a evoluir para a retomada Brasileirão. Além disso, o trabalho deixa o elenco ainda mais próximo de Fernando Diniz.

continua após a publicidade

- A preparação tem sido muito boa nesses dias. Depois de um período de férias, retornamos com muita vontade de trabalhar para evoluirmos na retomada dos jogos. A intertemporada será fundamental para alinharmos as ideias com a Comissão Técnica. A cada dia que passa, temos mais sintonia com o Fernando Diniz - avaliou Vegetti em entrevista à Betfair.

Vegetti também destacou a importância do time se manter classificado nas competições que está disputando: a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. O atacante também exaltou a vitória sobre o São Paulo.

continua após a publicidade

- Estamos classificados nas Copas e conseguimos uma ótima vitória no último jogo do Brasileirão. Com a chegada do Fernando Diniz, a mentalidade é sempre evoluir para conseguir os resultados. Vamos trabalhar duro para um segundo semestre de conquistas em campo - completou o atacante.

Para o zagueiro João Victor, o trabalho com Fernando Diniz evoluiu e rendeu aprendizados durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

- Os treinos com o Diniz são muito intensos. Servem de muito aprendizado a cada dia. Esse período é fundamental para os jogadores entenderem ainda mais o jeito de trabalhar do treinador. Temos que aproveitar cada dia para colhermos os frutos na volta dos jogos - disse João Victor.

Treinando desde o dia 23 de junho, o Vasco volta a jogar e faz logo um clássico. O Cruz-Maltino enfrenta o Botafogo no dia 12 de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após enfrentar o rival, a equipe entrará em campo contra o Independiente Del Valle, na terça-feira, dia 15 de julho, em Guayaquil, válido pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana.