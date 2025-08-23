menu hamburguer
Vegetti só fica atrás de Messi entre artilheiros argentinos em 2025

Jogador passa por momento conturbado no Vasco, mas ainda tem números de destaque

Vegetti comemora gol no jogo do Vasco contra o Fortaleza
imagem cameraVegetti comemora gol no jogo do Vasco contra o Fortaleza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
05:20
Pablo Vegetti atravessa seu momento de maior contestação desde que chegou ao Vasco, em 2023. Antes do duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (24), parte da torcida pede que ele seja barrado do time titular. Ainda assim, os números mostram que o centroavante vive uma das melhores temporadas da carreira. De acordo com levantamento do portal Bolavip Brasil, Vegetti é o segundo maior artilheiro argentino em 2025, atrás apenas de Lionel Messi.

Entre jogadores da Argentina que atuam nas principais ligas do mundo, apenas o craque do Inter Miami, que marcou 25 gols em 34 jogos, supera o camisa 99 do Vasco. Vegetti soma 22 gols em 41 partidas no ano, ficando à frente de astros como Julián Álvarez, Lautaro Martínez e até Germán Cano, do rival Fluminense. O desempenho mantém o atacante em evidência, apesar das críticas recentes.

Vegetti Diniz Vasco
Vegetti comemora seu gol pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A média de gols por jogo também reforça a consistência do argentino. Vegetti tem índice de 0,53 gols por partida, o sexto melhor entre os 12 principais goleadores de seu país no período. Ele fica próximo de Álvarez (0,55) e acima de Lautaro Martínez (0,47), ídolo da Internazionale e campeão italiano em 2025. Messi, mais uma vez, lidera com folga a estatística, registrando 0,73 por jogo.

Os jogadores argentinos com mais gols marcados em 2025

1 - Lionel Messi (Inter Miami, EUA) - 25 gols
2 - Pablo Vegetti (Vasco) - 22 gols
3 - Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP) - 20 gols
4 - Germán Berterame (Monterrey, MEX) - 20 gols
5 - Germán Cano (Fluminense) - 19 gols
6 - Maravilla Martínez (Racing, ARG) - 18 gols
7 - Lautaro Martínez (Internazionale, ITA) - 17 gols
8 - Flaco López (Palmeiras) - 15 gols
9 - Tomás Molina (Argentinos Juniors, ARG) - 13 gols
10 - Chino Guanca (Al-Shabab, ARA) - 12 gols

Além de garantir o segundo lugar na lista de artilheiros argentinos do ano, Vegetti se destaca em meio à pressão da torcida cruz-maltina. O argentino segue decisivo, sendo peça fundamental do ataque vascaíno e vivendo uma temporada que, mesmo com críticas, já se coloca entre as mais produtivas de sua trajetória como jogador profissional.

