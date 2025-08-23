Vegetti só fica atrás de Messi entre artilheiros argentinos em 2025

Pablo Vegetti atravessa seu momento de maior contestação desde que chegou ao Vasco, em 2023. Antes do duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (24), parte da torcida pede que ele seja barrado do time titular. Ainda assim, os números mostram que o centroavante vive uma das melhores temporadas da carreira. De acordo com levantamento do portal Bolavip Brasil, Vegetti é o segundo maior artilheiro argentino em 2025, atrás apenas de Lionel Messi.

Entre jogadores da Argentina que atuam nas principais ligas do mundo, apenas o craque do Inter Miami, que marcou 25 gols em 34 jogos, supera o camisa 99 do Vasco. Vegetti soma 22 gols em 41 partidas no ano, ficando à frente de astros como Julián Álvarez, Lautaro Martínez e até Germán Cano, do rival Fluminense. O desempenho mantém o atacante em evidência, apesar das críticas recentes.

Vegetti comemora seu gol pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A média de gols por jogo também reforça a consistência do argentino. Vegetti tem índice de 0,53 gols por partida, o sexto melhor entre os 12 principais goleadores de seu país no período. Ele fica próximo de Álvarez (0,55) e acima de Lautaro Martínez (0,47), ídolo da Internazionale e campeão italiano em 2025. Messi, mais uma vez, lidera com folga a estatística, registrando 0,73 por jogo.

Os jogadores argentinos com mais gols marcados em 2025

1 - Lionel Messi (Inter Miami, EUA) - 25 gols

2 - Pablo Vegetti (Vasco) - 22 gols

3 - Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP) - 20 gols

4 - Germán Berterame (Monterrey, MEX) - 20 gols

5 - Germán Cano (Fluminense) - 19 gols

6 - Maravilla Martínez (Racing, ARG) - 18 gols

7 - Lautaro Martínez (Internazionale, ITA) - 17 gols

8 - Flaco López (Palmeiras) - 15 gols

9 - Tomás Molina (Argentinos Juniors, ARG) - 13 gols

10 - Chino Guanca (Al-Shabab, ARA) - 12 gols

Além de garantir o segundo lugar na lista de artilheiros argentinos do ano, Vegetti se destaca em meio à pressão da torcida cruz-maltina. O argentino segue decisivo, sendo peça fundamental do ataque vascaíno e vivendo uma temporada que, mesmo com críticas, já se coloca entre as mais produtivas de sua trajetória como jogador profissional.