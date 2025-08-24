Vasco 4 x 1 Corinthians no Brasileirão 1987; hat-trick de Romário
Romário marcou três vezes e comandou o Vasco sobre o Corinthians em 1987.
- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Brasileiro de 1987 foi marcado por polêmicas administrativas, mudanças de formato e grandes jogos. Em meio ao contexto turbulento, Vasco da Gama e Corinthians se enfrentaram no dia 11 de outubro de 1987, no Maracanã, em confronto válido pela competição nacional. O Lance! relembra Vasco 4 x 1 Corinthians no Brasileirão 1987.
Relacionadas
- Lancepédia
Santos 3 x 5 Vasco no Brasileirão 1995; Juninho e Valdir Bigode brilham na Vila
Lancepédia17/08/2025
- Lancepédia
Vasco 6 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2008; atropelo mesmo com ‘piti’ de Edmundo
Lancepédia10/08/2025
- Lancepédia
Internacional 0 x 2 Vasco no Brasileirão 1989; classificação para a final com dois de Bebeto
Lancepédia27/07/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O jogo colocava frente a frente duas forças do futebol brasileiro: o Corinthians, com nomes como Waldir Peres, Biro-Biro e Edmar, contra o Vasco de Romário, Vivinho, Mazinho e Donato, comandado por Sebastião Lazaroni.
Vasco 4 x 1 Corinthians no Brasileirão 1987
Com apenas 6.339 torcedores presentes no Maracanã, o Vasco tratou de transformar a tarde em um show particular de Romário, então em início de carreira profissional, mas já demonstrando o faro de gol que o levaria a ser um dos maiores atacantes da história.
Romário abriu o placar, mostrando oportunismo na área corinthiana. O Corinthians descontou com Paulo Roberto Costa, que acabou marcando contra, dando esperança ao time paulista. Mas a resposta vascaína foi imediata. Vivinho anotou o segundo gol cruz-maltino.
A partir daí, o Maracanã virou palco exclusivo do “Baixinho”. Romário marcou mais duas vezes, completando um hat-trick inesquecível e decretando a goleada por 4 a 1.
Escalações
- Vasco da Gama – Régis; Paulo Roberto Costa (Mílton Mendes), Donato, Moroni e Mazinho; Josenílton (Humberto), Luís Carlos Martins e Osvaldo; Vivinho, Romário e Zé Sérgio. Técnico: Sebastião Lazaroni.
- Corinthians – Waldir Peres; Édson Boaro, Mauro, Dama e Dida; Biro-Biro, Eduardo Amorim (Abelardo) e Dicão (Edmundo Francisco); Jorginho, Edmar e João Paulo. Técnico: Formiga.
Romário e o início de uma lenda
A atuação contra o Corinthians em 1987 foi um dos primeiros jogos que mostraram o poder de decisão de Romário. Com três gols em um clássico nacional, o atacante comprovou seu faro de artilheiro e começou a se consolidar como um dos grandes nomes do futebol brasileiro.
Anos depois, Romário se tornaria ídolo da Seleção Brasileira, campeão do mundo em 1994 e um dos maiores artilheiros da história do Vasco.
Ficha técnica - Vasco 4 x 1 Corinthians no Brasileirão 1987
Data: 11 de outubro de 1987
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 6.339 torcedores
Renda: Cz$ 569.510,00
Árbitro: Sílvio Luís de Oliveira
Gols:
- Vasco – Romário (3) e Vivinho
- Corinthians – Paulo Roberto Costa (contra)
Um jogo inesquecível para os vascaínos
A vitória por 4 a 1 sobre o Corinthians ficou marcada como uma das grandes atuações de Romário com a camisa do Vasco. Para os torcedores presentes no Maracanã, foi a confirmação de que o jovem atacante seria um craque de dimensão mundial.
Já para o Corinthians, restou o aprendizado em uma temporada complicada, em que a equipe alternava bons momentos com atuações instáveis.
- Matéria
- Mais Notícias