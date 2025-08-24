Vasco enfrenta o Corinthians neste domingo em busca de definir uma identidade

O Vasco da Gama volta a campo neste domingo (24), às 16h, para enfrentar o Corinthians, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a atuações oscilantes, o time cruz-maltino busca mais do que os três pontos: precisa encontrar uma identidade em campo. A principal dúvida que paira entre os torcedores é qual Vasco irá a jogo — o que goleou o Santos por 6 a 0, no Morumbis, ou o que foi dominado e perdeu por 2 a 0 para o Juventude, na última quarta-feira (20), fora de casa.

Para tentar dar mais consistência ao time, o técnico Fernando Diniz terá reforços importantes. O volante Jair, que foi o motor da equipe na goleada sobre o Santos, volta após cumprir suspensão. O lateral-direito Paulo Henrique, poupado no jogo contra o Juventude por conta de uma indisposição, também retorna e deve reassumir a titularidade.

No setor ofensivo, Diniz lida com a pressão da torcida por mudanças. O atacante David, autor de um gol, duas assistências e uma boa atuação contra o Santos, ganha força para ganhar uma vaga entre os titulares, enquanto Pablo Vegetti, que vive uma fase discreta, pode começar no banco. A dúvida permanece até momentos antes da partida.

Além das possíveis mudanças no time titular, o duelo contra o Corinthians pode marcar a estreia do atacante colombiano Andrés Gómez, contratado por empréstimo junto ao Rennes, da França. O jogador foi relacionado pela primeira vez e aparece como opção para o segundo tempo.

Com a chance de se afastar da zona de perigo e tentar se firmar no meio da tabela, o Vasco entra em campo pressionado, mas com um elenco reforçado. O confronto diante de um Corinthians que não vence há oito jogos no Brasileirão e com uma série de desfalques representa uma oportunidade para o time cruz-maltino mostrar novamente um bom futebol e, enfim, consolidar um estilo de jogo mais consistente sob o comando de Diniz.