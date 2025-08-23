O Vasco da Gama recebe o Corinthians neste domingo (24), às 16h (de Brasília), em São Januário. O jogo é valido pela 21⁠ª rodada, terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Lucas Piton durante partida contra o Corinthians no estádio Arena Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O Corinthians atravessa uma fase difícil no Brasileirão, acumulando seis jogos sem vitória. A equipe segue desfalcada de nomes importantes: os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay ainda se recuperam de lesões, assim como os meio-campistas André Carrillo e José Martínez, que também estão fora. Com isso, o setor central do time será modificado. Charles deve assumir uma das vagas no meio-campo, enquanto Maycon e Breno Bidon disputam a outra posição disponível.

Ficha do jogo VAS COR 21ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora domingo, 24 de agosto de 2025, às 16h Local São Januário Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Vasco X Corinthians: como chegam os times?

O torcedor do Vasco vive a incerteza sobre qual versão do time entrará em campo: a que goleou o Santos por 6 a 0 no Morumbis, ou a que foi dominada e perdeu por 2 a 0 para o Juventude. Para o duelo contra o Corinthians, o técnico Fernando Diniz contará com dois reforços importantes: o volante Jair, peça-chave na vitória sobre o Santos que retorna após suspensão, e o lateral-direito Paulo Henrique, que deve voltar após ser poupado na última rodada por conta de uma indisposição.

No ataque, Diniz enfrenta pressão da torcida por mudanças. David, que brilhou na goleada sobre o Santos, ganha força para assumir a vaga de Pablo Vegetti, que atravessa uma fase discreta. A dúvida sobre quem será o titular diante do Corinthians é mais um dos pontos que movimentam o ambiente vascaíno.

➡️Vegetti só fica atrás de Messi entre artilheiros argentinos em 2025

➡️ Vasco dá ‘pontapé inicial’ para reforma de São Januário

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CORINTHIANS

21⁠ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti (David).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Maycon (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.