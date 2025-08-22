Em comemoração aos 102 anos do futebol feminino do Vasco, o clube organizou um evento especial, que aconteceu nesta sexta-feira (22), em São Januário. A celebração contou com a presença de Leda Maria Abreu e Marisa Pires, ex-jogadoras do Cruz-Maltino e da Seleção, Simone Lourenço, coordenadora do departamento, e das atletas e comissão da base e profissional, além de outros funcionários.

continua após a publicidade

➡️ Clube formador de Marta e Angelina, Vasco aposta na base para fortalecer futebol feminino

Para celebrar a data, foi exibido o documentário “As Primeiras”, que conta a história de jogadoras que fizeram parte da primeira Seleção Feminina após a revogação do decreto que proibia a prática do futebol por mulheres e que disputou o Torneio Experimental da China, em 1988. Em seguida, Leda, Marisa e Kelly (ex-jogadora e auxiliar técnica da equipe principal) participaram de um bate-papo emocionante com as jovens atletas presentes.

Leda e Marisa se emocionam ao falar sobre trajetória no Vasco

Além de terem feito história com a amarelinha, Leda e Marisa também jogaram pelo Vasco na década de 1990, período em que foram tetracampeãs da Taça Brasil, equivalente ao Campeonato Brasileiro. No filme, contam essa trajetória de luta e resistência, e também sobre o extinto Esporte Clube Radar, fundado em 1981 no Rio de Janeiro, dois anos antes da regulamentação do futebol feminino no Brasil.

continua após a publicidade

O filme relata as dificuldades enfrentadas pelas jogadoras na época, que sofriam com a falta de estrutura. No Torneio Experimental da China - que não era Copa do Mundo porque ainda não tinha a chancela da Fifa, o que ocorreu somente em 1991 - relataram, com um misto de dor e bom humor, a falta de estrutura, de assistência e até de material. Tinham um único jogo de uniforme, que lavavam à mão depois das partidas.

Da esquerda para a direita: Marisa, Simone Lourenço, Leda e Kelly, no aniversário do Vasco feminino (Foto: Sharon Prais / Lance!)

➡️ Pedrinho discursa em comemoração de aniversário do Vasco: ‘Precisamos nos unir’

Diante das novas gerações, as ex-atletas de 66 anos reforçaram a importância de valorizarem as conquistas obtidas ao longo dos anos, enfatizando que ainda é necessário buscar melhorias em diversos aspectos. Mesmo assim, falaram emocionadas e orgulhosas sobre o legado que deixaram.

continua após a publicidade

– É uma honra muito grande e estou muito emocionada por ter recebido essa homenagem e pela apresentação do filme. É um privilégio e uma honra ter vestido essa camisa e saber que fizemos parte da história do Vasco da Gama no futebol de mulheres. É muito importante saber que o legado foi deixado. Feliz pela iniciativa e muito honrada por ter participado. Fiquei muito feliz, muito emocionada, principalmente por ter unido algumas gerações, todas elas aqui, então isso é muito gratificante. E saber que a gente viveu valeu a pena e continua valendo a pena – disse Leda, ex-meio campista do Vasco e do Brasil.

Marisa, que foi zagueira com a amarelinha e pelo Cruz-Maltino, não conteve as lágrimas durante sua fala. Em diversos momentos do evento, a ex-jogadora deixou transparecer sua emoção e felicidade em estar recebendo o reconhecimento do clube.

– Só em chegar nessa sala, eu já fiquei emocionada de ver tantas meninas da base aqui nos esperando para assistir nosso filme, que é emocionante. Vocês tiveram a oportunidade de ver e sentir o legado que nós deixamos para vocês e para as meninas. Ver que nós matamos um leão a cada dia para poder superar e não desistir. Porque se na época nós tivéssemos desistido, hoje não estava assim, porque só tínhamos nós, só tínhamos o Bangu, Radar… Os clubes tinham também, mas naquela época nesse auge, era Bangu e o Radar. A emoção de nós estarmos aqui, de ter vestido a camisa do Vasco, das meninas estarem super concentradas em assistir ao filme. Nos abraçaram como se já tivessem visto a gente e conhecessem há anos. Então para mim foi muito gratificante. Agradecer a Simone (Lourenço) e a vocês por estarem nessa guerra junto com a gente e pelo futebol feminino. Já vencemos e vamos vencer mais ainda.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco