Vegetti atinge marcas importantes na história do Vasco

Vegetti segue marcando o nome na história do Vasco. Ao balançar a rede duas vezes diante da Portuguesa, pelo Carioca, o atacante argentino está a um gol de entrar no top-3 artilheiros estrangeiros do clube.

A temporada 2025 para Vegetti começou da mesma forma que terminou 2024: marcando gols. No primeiro jogo do elenco principal, o atacante garantiu a vitória sobre o Madureira. Contra a Portuguesa, o atacante balançou a rede duas vezes na goleada.

Com isso, Vegetti pode igualar o Silvio Parodi, que é o terceiro maior goleador estrangeiro do Vasco. Ao todo, o paraguaio tem 37 gols com a camisa cruz-maltina.

Maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

1) Valladoniga (Uruguai) - 83 gols

⁠2) Germán Cano (Argentina) - 43 gols

⁠3) Silvio Parodi (Paraguai) - 37 gols

4) ⁠Vegetti (Argentina) - 36 gols

⁠5) Alfredo González - 29 gols

⁠6) Bahianinho (Portugal) - 29 gols

⁠7) Petkovic (Sérvia) - 28 gols

⁠8) Hugo Lammana (Argentina) - 25 gols

⁠9) Duvier Riascos (Colômbia) - 20 gols

⁠10) Andrés Ríos (Agentina) - 16 gols

Vasco venceu a Portuguesa no Carioca (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Além disso, com os dois gols sobre a Portuguesa, Vegetti entrou no top-10 artilheiros do Vasco no Século XXI. O argentino ultrapassou Thalles e Valdir, ambos com 35 gols.

Top-10 artilheiros do Vasco no Século XXI

1) Romário - 131 gols

2) Nenê - 63 gols

3) Élton - 52 gols

4) Leandro Amaral - 51 gols

5) Germán Cano - 43 gols

6) Yago Pikachu - 40 gols

7) Alecsandro - 39 gols

8) Morais - 38 gols

9) Vegetti - 36 gols

10) Thalles e Valdir - 35 gols

Vegetti balançou a rede nas duas partidas que disputou em 2025 (Foto: Aguilar Abecassis/AGIF)

Vegetti tem a renovação encaminhada com o Vasco até o final de 2026. O atacante argentino receberá uma valorização salarial, que pode aumentar ainda mais conforme metas como artilharia e títulos durante o tempo do vínculo.

