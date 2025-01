Jogos de ontem no futebol: resultados no Brasil e no mundo (26/1)

Os resultados dos jogos de ontem no futebol tiveram como destaque a vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 3 a 1, no Morumbis, debaixo de muita chuva, que atrasou em uma hora o início do confronto. Foi o primeiro Majestoso de 2025, no qual brilharam Lucas, com dois gols, e Oscar. No Campeonato Carioca, vitórias do Botafogo e do Vasco e tropeço do líder Maricá. No Gauchão, houve goleada na primeira vitória do Grêmio. Confira os resultados do domingo (26).

Jogos de ontem no futebol: domingo (26)

Campeonato Carioca (5ª rodada)

Maricá 2 x 2 Sampaio Corrêa

Madureira 0 x 0 Fluminense

Botafogo 2 x 0 Bangu

Vasco 4 x 1 Portuguesa

Campeonato Paulista (4ª rodada)

Mirassol 2 x 1 Portuguesa

Botafogo-SP 0 x 1 São Bernardo

São Paulo 3 x 1 Corinthians

Guarani 2 x 0 Noroeste

Campeonato Gaúcho (2ª rodada)

Pelotas 1 x 2 Monsoon

Avenida 0 x 0 Ypiranga

Grêmio 4 x 0 Caxias

Campeonato Mineiro (3ª rodada)

Pouso Alegre 0 x 0 Atlético Mineiro

Uberlândia 1 x 1 Itabirito

Democrata de Governador Valadares 0 x 1 Tombense

Aymorés 2 x 0 Athletic

América Mineiro 2 x 0 Villa Nova-MG

Campeonato Baiano (4ª rodada)

Bahia 2 x 0 Porto

Jacuipense 2 x 0 Juazeirense

Campeonato Paranaense (5ª rodada)

Andraus 1 x 3 Maringá

Operário-PR 3 x 0 Independente

Cascavel 1 x 0 Azuriz

Londrina 3 x 0 Paraná

Campeonato Pernambucano (4ª rodada)

Central 0 x 1 Sport Recife

Afogados 1 x 1 Petrolina

Campeonato Espanhol (21ª rodada)

Barcelona 7 x 1 Valencia

Rayo Valecano 2 x 1 Girona

Real Sociedad 0 x 3 Getafe

Athletic Bilbao 0 x 0 Leganés

Campeonato Inglês (23ª rodada)

Crystal Palace 1 x 2 Brentford

Tottenham 1 x 2 Leicester

Aston Villa 1 x 1 West Ham

Fulham 0 x 1 Manchester United

Campeonato Saudita (17ª rodada)

Al Taawoun 0 x 0 Al-Orubah

Al-Okhdood 1 x 2 Al-Khallej

Al-Ahli 5 x 0 Al-Ryadh

Al-Nassr 3 x 0 Al-Fateh

Campeonato Alemão (19ª rodada)

Hoffenheim 2 x 2 Eintracht Frankfurt

St Pauli 3 x 0 Union Berlin

Campeonato Italiano (23ª rodada)

Milan 3 x 2 Parma

Udinese 1 x 2 Roma

Lecce 0 x 4 Internazionale

Lazio 1 x 2 Fiorentina

Campeonato Francês (19ª rodada)

Le Havre 0 x 1 Brest

Nantes 1 x 1 Lyon

Toulouse 1 x 2 Montpellier

Lens 1 x 0 Angers

Nice 2 x 0 Olympique de Marselha

Campeonato Português (19ª rodada)

Estoril 1 x 0 Vitória de Guimarães

Porto 1 x 1 Santa Clara

Braga 3 x 0 Boavista