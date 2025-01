Vasco encaminha renovação de Vegetti até o fim de 2026

O Vasco encaminhou a renovação do contrato de Pablo Vegetti até o final de 2026. O atacante receberá uma valorização salarial, que pode aumentar ainda mais conforme metas como artilharia e títulos durante o tempo do vínculo.

Vegetti tinha um contrato com o Vasco válido até o final de 2025. O vínculo do atacante com o clube poderia ser estendido caso metas fossem cumpridas pelo jogador.

Com a grande temporada que fez em 2024, Vegetti se valorizou ainda mais e pediu uma valorização contratual. O atacante foi o artilheiro do Vasco e, além disso, fez o melhor ano da carreira, com 23 gols e três assistências em 54 partidas.

Vegetti marcou dois gols na vitória do Vasco sobre a Portuguesa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

